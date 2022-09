Unangenehmes DNL-Spitzenteam - ESVK muss gegen Köln ran

Die U20 des ESV Kaufbeuren trifft am Wochenende zweimal auf Köln. Die Jungshaie haben ihre Mannschaft weitgehend zusammengehalten - und waren zuletzt ein Spietzenteam.

10.09.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die U20 des ESV Kaufbeuren hat in der Division I der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) zwei schwere Spiele in der Brust. Am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab zwölf Uhr geht es für die Mannschaft von Trainer Andreas Becherer in der Kölnarena 2 gegen die dort beheimateten Junghaie.

Eingespielt und erfahren

Damit treffen die Kaufbeurer, die mit sechs Punkten gegen Augsburg in die Saison gestartet sind, auf eine Mannschaft, die in den vergangenen Jahren immer zur Spitze gehörte. „Das Team ist gegenüber der vorherigen Saison relativ unverändert und dürfte entsprechend eingespielt sein“, sagt ESVK-U20-Trainer Andreas Becherer. Köln ist bekannt für ein relativ schnörkelloses Spiel. „Wir müssen also organisiert sein und spielen“, gab der Übungsleiter als Richtung vor.

Dieter Geidl fehlt - und zwei Leistungsträger fraglich

Personell steht fest, dass Goalie Dieter Geidl am Wochenende nicht zur Verfügung steht. Stattdessen werden Michael Karg und Timotej Pancur als Goalie-Duo mitfahren. Ob Philipp Bidoul und Leon van der Linde dabei sind, beide kommen schließlich auch immer wieder bei den Profis zum Einsatz, werde sich erst kurzfristig entscheiden.