24-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf der B16 nahe Pforzen

Auf der B16 nördlich von Kaufbeuren ist es am Dienstagmorgen zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 24-jähriger Motorradfahrer kam dabei ums Leben.

08.08.2023 | Stand: 15:34 Uhr

Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der B16 bei Pforzen tödlich verunglückt. Laut Polizei kam es während eines Überholmanövers am Dienstagmorgen dazu.

Der junge Motorradfahrer war auf der B16 von Ingenried kommend in Richtung Großried unterwegs. Kurz nach der Abzweigung Irpisdorf überholte er trotz geltenden Überholverbots einen 33-jährigen Autofahrer. Direkt danach scherte er an einer unübersichtlichen Kuppe erneut zum Überholen eines 28-Jährigen aus. Dabei stieß er mit seiner Maschine frontal mit dem Auto einer entgegenkommenden 54-Jährigen zusammen. Der 24-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Tödlicher Motorradunfall auf der B16 bei Pforzen: Straße war rund drei Stunden komplett gesperrt

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 23.000 Euro. Die B16 war zur Unfallaufnahme zwischen Ingenried und Großried für etwa drei Stunden komplett gesperrt.

