Ein Mann ist vom Kletterturm in Kaufbeuren abgestürzt - obwohl er im Bereich eines Sicherungsautomaten kletterte.

03.05.2021 | Stand: 12:48 Uhr

Ein 38-jähriger Mann ist am Montagabend am Kletterturm in Kaufbeuren abgestürzt. Laut Polizei war der Mann im Bereich eines Sicherungsautomaten. Allerdings vergaß er wohl sich einzuhängen und somit zu sichern.

38-Jähriger stürzt aus der Wand vom Kletterturm in Kaufbeuren und landet auf dem Boden

Der 38-Jährige stürzte aus der Wand und landete auf dem Boden. Andere Kletterer kamen ihm unverzüglich zu Hilfe, sodass der Mann schnell versorgt wurde. Der 38-Jährige erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche, Verletzungen.

