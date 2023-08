Ausweichmanöver wegen eines Rehs führt in Kaufbeuren zum Totalschaden

Plötzlich kommt ein Reh aus dem Wald, der Autofahrer in Kaufbeuren weicht sofort aus. Dabei verliert er die Kontrolle über sein Auto.

11.08.2023 | Stand: 12:22 Uhr

Am Donnerstag ist ein Autofahrer auf dem Weg nach Neugablonz einem Reh ausgewichen und hat die Kontrolle über das Auto verloren. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann aus Leinau in Richtung Neugablonz, als das Tier am Anfang des Waldes auf die Straße lief.

Autofahrer verliert in Kaufbeuren Kontrolle über sein Auto

Der Autofahrer wich dem Reh aus und geriet von der Fahrbahn. Daraufhin verlor er die Kontrolle über das Auto, sein Auto schleuderte über die Böschung in den Wald. Dort riß er mit seinem Auto mehrere Bäume um, blieb aber unverletzt. Das Auto hat einen Totalschaden, der Schaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. (Das könnte Sie interessieren: Ludwig lebt - junge Neugablonzer Amsel hat nach dramatischer Rettung ein eigenes Revier)

