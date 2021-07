Verkehr nicht beachtet: Zehnjähriger Fahrradfahrer fliegt über Motorhaube

Weil er nicht auf den Verkehr achtet, kracht ein junger Radfahrer in Kaufbeuren gegen ein Auto. Doch auch den Autofahrer trifft eine Mitschuld. Die Gründe.

15.07.2021 | Stand: 13:05 Uhr

Weil er nicht auf den Verkehr geachtet hatte, ist ein zehnjähriger Fahrradfahrer am Mittwochnachmittag in Kaufbeuren mit einem Auto zusammengestoßen. Der Zehnjährige fuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Sudetenstraße in Kaufbeuren und querte die Falkenstraße. Dabei achtete er laut Polizei nicht auf den Verkehr.

Ein 54-Jähriger Pkw-Fahrer, der die Falkenstraße befuhr, bemerkte den Jungen erst im letzten Moment und konnte gerade noch eine Vollbremsung einleiten. Der Junge krachte mit seinem Fahrrad in die rechte Pkw-Seite, flog über die Motorhaube und landete schließlich vor dem bereits stehenden Auto auf dem Boden, wie die Polizei berichtet.

Glücklicherweise blieb der Junge, auch dank des getragenen Fahrradhelms, nahezu unverletzt und erlitt lediglich Schürfwunden. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Da die Unfallstelle gut einsehbar war, hätte der Pkw-Fahrer den Jungen früher erkennen und reagieren können, so die Polizei. Gegen den Pkw-Fahrer wurde deswegen ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung beim Verkehrsunfall eingeleitet.

