Unfall in Leinau: Autos landen auf Güllegrube und Misthaufen

Bei einem Unfall nahe Kaufbeuren landeten zwei Autos im Dreck: eines auf einem Misthaufen, das andere auf der Güllegrube. Drei Personen wurden leicht verletzt.

08.05.2021 | Stand: 11:41 Uhr

In Leinau ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall in der Neugablonzer Straße gekommen. Wie die Polizei berichtet, übersah eine 61-jährige Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten Pkw und es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Autos.

Beide Fahrzeuge wurden auf das Grundstück eines angrenzenden landwirtschaftlichen Betriebes geschleudert, sodass ein Auto in einem Misthaufen, der andere auf einer Güllegrube zum Stehen kam.

An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden, der Gesamtschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt. Auf der Neugablonzer Straße entstanden aufgrund von Bergungsarbeiten kurzzeitig Verkehrsbehinderungen. Der Verkehrsfluss musste zeitweise Richtung Pforzen abgeleitet werden.

