In Germaringen steht ein Verkehrsschild hinter der Einmündung und nicht davor. Wie das jetzt abgeändert werden soll.

02.12.2021 | Stand: 11:07 Uhr

Eine seiner Meinung nach nicht der Straßenverkehrsordnung entsprechende Vorfahrtsregelung hat ein Besucher bei einem Aufenthalt in Germaringen entdeckt und sich damit an den Bürgermeister der Gemeinde, Helmut Bucher, und an die Redaktion der Allgäuer Zeitung gewandt.