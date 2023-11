"Unkonventionelle Schlagmänner" - Neugablonzer Faustballer verlieren in Calw

Der TV Neugablonz verliert in der Faustball-Bundesliga beim TSV Calw klar mit 0:5. Der Gegner lobt dennoch insbesondere drei Ostallgäuer Akteure.

29.11.2023 | Stand: 04:30 Uhr

0:5 – so lautete das deutliche Ergebnis beim TSV Calw, mit dem der TV Neugablonz sein fünftes Spiel in der Faustball-Bundesliga verloren hat. „Glasklare Sache? Nicht ganz. Denn der Aufsteiger aus Kaufbeuren forderte den Favoriten und war drei Mal knapp dran, das Spiel ausgeglichener zu gestalten. Das lag aber keinesfalls daran, dass die Calwer den Gast unterschätzt hätten“, hieß es aus Sicht des TSV. So gelobt waren die Neugablonzer trotzdem geknickt: „Leider gab es für unsere Männer auch in Calw nichts zu holen“, sagte Kapitän Magnus Elstner.

Der TSV Calw will unter die Top 3

Doch gegen die routinierten Gastgeber, bei denen der deutsche Nationalspieler Philipp Kübler und der Schweizer Internationale Raphael Schlattinger in den Reihen standen, ist die Auswärtsniederlage keine Schmach: „Nun haben wir 6:4 Punkte und wollen noch unter die Top-3. Entscheidend wird wohl das Spiel zuhause gegen den TV Vaihingen/Enz“, kündigte Kübler an. Und Calw zeigte nach eigenem Bekunden eine „konzentrierte, kämpferische und gute Leistung“ in der Walter-Lindner-Halle. Aber die Schwarzwälder mussten sich strecken, um den „ambitionierten Aufsteiger“ TVN 5:0 zu besiegen (11:7, 15:13, 15:14, 11:6, 11:9).

Ein Neugablonzer Trio beeindruckt

„Sandro Bürger überraschte mit variablen starken Angaben und nicht erreichbaren Prellbällen. Sein Nebenmann Christoph Sax punktete mit raffinierten Schlägen auch aus der Bedrängnis heraus. Die Abwehr der Bayern agierte ebenfalls ohne bedeutende Fehlerquote, insbesondere Andreas Schneeweis rettete mehrmals spektakulär“, berichtet der TSV in seinem Spielbericht. Und die Baden-Württemberger mussten sich auch „auf die manchmal unkonventionell agierenden Schlagmänner einstellen“.

Calw mit zwei Nationalspielern

Insofern stellte auch TSV-Nationalspieler Kübler, der immerhin aufgrund von Wadenkrämpfen vorzeitig das Feld verlassen musste, fest: „Wir kannten den Gegner nicht und wussten nicht, wie sie spielen würden. Sie haben es wirklich gut gemacht und uns Probleme bereitet.“ Und es bedurfte schon des weiteren Nationalspielers, Raphael Schlattinger, um das Spiel mit einem Diagonalball zu beenden. „Trotz allem wäre mehr für uns drin gewesen. In drei Sätzen auch konkret der Satzgewinn. Auch wenn Raphael Schlattinger – der Top-Angreifer der Schweizer Nationalmannschaft – uns gut unter Druck gesetzt hat“, bedauerte Elstner.

Erfahrung macht den Unterschied

Doch die „Erfahrung und das Selbstverständnis der Calwer machten den Unterschied“, stellten die Gastgeber selbst fest. Was auch TVN-Kapitän Elstner einräumte: „Wir spielen erstmals in der 1. Bundesliga, das ist Neuland für uns. Ich weiß, dass wir es können, aber wenn wir dran sind, fehlt uns ein wenig der Mut. Das ist fehlende Erfahrung.“

TVN will heuer noch erste Punkte

Der TVN liegt nun nach fünf Spieltagen punktlos am Tabellenende der Bundesliga Süd, aber eine Vorentscheidung ist noch lange nicht gefallen. Und die Neugablonzer bleiben ehrgeizig, betont Kapitän Elstner: „Das klare Ziel ist jetzt, weiter Erfahrung zu gewinnen und dieses Jahr noch Punkte nach Neugablonz zu holen.“