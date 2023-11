„Unnötig verloren“ - Kaufbeurer Handballer nutzen Chancen nicht

Den Handballern der SG Kaufbeuren/Neugablonz fehlen drei wichtige Spieler in der Bezirksoberliga. Manuel Reckziegel gibt deshalb sein Comeback bei der Heimniederlage.

28.11.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Schwarzes Wochenende für die Handballer der SG Kaufbeuren/ Neugablonz: Denn die Erste Herrenmannschaft unterlag in dem wichtigen Spiel in der Bezirksoberliga dem TSV Herrsching II mit 25:29 (12:13). „Wieder einmal unnötig verloren“, so lautete das Fazit der zahlreichen Zuschauer, die zu Gast in der Turnhalle in Neugablonz waren.

Drei Rückraumspieler fehlen

Ohne drei Rückraumspieler – Niklas Klöck, Joachim Gollmitzer und Christoph Dreher – mussten die Kaufbeurer Handballer auskommen. Dafür wurde Manuel Reckziegel reaktiviert und bestritt sein erstes Spiel seit Jahren. Dazu passend mussten auch die eingeteilten Unparteiischen passen, sodass diese wichtige Partie nur von einem Schiedsrichter geleitet wurde – aber das dafür hervorragend. Mit jeder Menge Ruhe und ohne Aufregung hatte er das Spiel jederzeit im Griff.

Viel Kampf und Krampf

Die Partie hielt dann auch, was zu erwarten war. Der SG merkte man an, dass sie so noch nie zusammengespielt hat. Auch Herrsching zeigte keine großartige handballerische Klasse. Es war mehr eine Partie, die auf Kampf und Einsatz ausgelegt war. Nur zwischenzeitlich zeigten die Kaufbeurer Ballkünstler, was sie zu leisten im Stande sind. So gelang es weder der Truppe vom Ammersee noch den Gastgebern in der ersten Hälfte, einen entscheidenden Vorsprung heraus zu werfen. Maximal mit zwei Treffern setzte sich ein Team jeweils ab. So war der 12:13-Halbzeitstand auch zu erklären – und leistungsgerecht.

Lange Zeit ein Spiel auf Augenhöhe

In der zweiten Hälfte kamen die Gäste besser in die Partie, doch die Kaufbeurer konnten wieder ausgleichen. Bis zur 44. Spielminute war es immer noch ein Spiel auf Augenhöhe (17:17). Doch dann gelang den Gästen ein 3:0-Lauf, von dem sich die Mannschaft von Trainer Christian Klöck nicht mehr erholte. 19:24 hieß es nach gespielten 51 Minuten – und die Partie war eigentlich schon entschieden. Der TSV verwaltete nun das Ergebnis.

SG nutzt weder Chancen noch Überzahl

Und das, obwohl die Gäste der SG eigentlich immer wieder Gelegenheit gaben, näher heranzukommen: Doch weder eine Rote Karte in der ersten Hälfte noch zwei Strafzeiten gegen den Herrschinger Torwart – beide wegen Meckerns – wurden ausgenutzt. Auch Nils Hipper – vier gehaltene Strafwürfe – oder Jonas Klöck im Tor konnten die Niederlage verhindern. Die SG verlor durch technische Fehler oder unkonzentrierte Aktionen und Würfe im Angriff die Partie. Die Abwehr zeigte sich bis zur 45. Minute meistens stabil und sortiert. Aber dann fanden die Gäste immer mehr zu ihrem Spiel und gewannen am Ende mit 29:25.

Die Tabellensituation sieht nicht gut aus

Mit dieser Niederlage rutschten die Kaufbeurer auf den zehnten Platz in der Bezirksoberliga ab und stehen jetzt unter Druck.