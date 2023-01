„Unspielbares“ erklingt im Stadtsaal Kaufbeuren

Die Dozenten beim Meisterkurs der Kaufbeurer Musikschule gehen bei ihrem Konzert an technische und stilistische Grenzen.

05.01.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Es ist eine gute Tradition, dass die Dozenten des Meisterkurses zum Jahresbeginn der Kaufbeurer Musikschule zum Auftakt selbst ihr Können zeigen. Die in den USA tätigen Klavierprofessoren Caroline Oltmanns und Joachim Reinhuber sowie die aus Kaufbeuren stammende, inzwischen international gefragte (Barock-)Violinisten Julia Kuhn gestalteten einen hochinteressanten Konzertabend im Stadtsaal. Die drei Großmeister Bach, Brahms und Beethoven waren auf dem Programmzettel zu finden, aber auch die Namen selten zu hörender Komponisten.

Beethovens berüchtigte "Kreutzer-Sonate" fordert die Meister aufs Heftigste

Selbst die routinierten Dozenten waren von den ausgewählten Werken bisweilen aufs Heftigste gefordert. Das galt – um das Konzert von hinten aufzuzäumen – besonders für die berüchtigte „Kreutzer-Sonate“, Beethovens op. 47, Nr. 9. Diese hatte sich Kuhn, perfekt und eigenständig in Strukturierung, Technik und Ausdruck am Klavier begleitet von Oltmanns, vorgenommen. Nun sind ja viele ursprünglich als „unspielbar“ eingestufte Werke längst aufgeführt und in den Konzertkanon aufgenommen. Aber selbst der „Meisterin“ Kuhn war über weite Strecken anzumerken, wie sie sich anstrengen musste – bis sie sich auf der Zielgerade des dritten Satzes endlich entspannte. Zurecht gab dafür tosenden Applaus und Bravo-Rufe. Zuvor hatte Oltmanns „Ein verwehtes Blatt“ aus Leos Janaceks „Auf verwachsenen Pfade“ als verträumt-versonnenes, sehr reizvolles pianistisches Charakterstück präsentiert.

Raritäten aus dem musikalischen Impressionismus

Der erste Konzertteil war mit „The Ascending Larch“ (1914) von Ralph Vaughan Williams zu Ende gegangen. Kuhn gestaltete das mal mit melancholischer Wehmut, mal mit fast schwerelos anmutendem impressionistischem Flirren, in jedem Fall mit reichlich Pentatonik gespickte Stück fein, grazil und oft im „ewigen Eis“ am Ende des Griffbretts lavierend. Reinhuber am Flügel wieder sorgte für die „Erdung“ des Werks. Vierhändig waren beide Klavierprofessoren mit „Le Songe de Cleopatre“ (op. 180) von Melanie Bonis (1858 bis 1937) zu hören, einem atmosphärisch dichten Klang-„Traum“.

Pianist Joachim Reinhuber präsentiert ein Epochen-"Sandwich" mit Bachs "Englischer Suite" am Beginn und am Ende

Etwas Besonderes war schließlich das „Sandwich-Programm“, das sich Reinhuber vorgenommen hatte: Durchaus in einer klassisch-romantischen Tradition stehend verband er mit harmonisch raffinierten Überleitungs-Improvisationen das „Cappriccio“ aus Brahms’ „Sieben Fantasien“ (op. 116) mit der „Allemande“ aus Bachs „Englischer Suite“ (BWV 811), einer „Hommage à J.S.B.“ aus Bartoks „Mikrokosmos III“, dem meditativen Stück „White Owl and Blue River“ von James Wilding (geboren 1973) und der furios vorwärtspreschenden „Gigue“ aus Bachs „Englischen Suite“. Ganz sicher der Glanzpunkt der ersten Konzerthälfte, die Kuhn zuvor mit dem Adagio aus der Bach’schen Solo-Sonate für Violine (BWV 1001), ebenso klanglich kraftvoll wie klar eingeleitet hatte.

Die Meisterkurs-Teilnehmer haben auch noch Gelegenheit, dem Publikum ihr Können zu zeigen

Martin Klein, der Leiter der Kaufbeurer Musikschule, würdigte die Sponsoren des jährlichen Meisterkurses. „Kulturelle Förderung“ sorge dafür, „dass hinten mehr rauskommt als man vorher reingesteckt“ habe, sagte Klein. Seit 2008 ist der Meisterkurs für Klavier und Violine in Kaufbeuren – betreut und organisiert von der Ludwig-Hahn-Sing- und Musikschule – eine Institution. Nach den Corona-Querelen gibt es heuer wieder fünf Tage intensiven Unterricht in Präsenz im Fach Klavier bei den Professoren Caroline Oltmanns und Joachim Reinhuber sowie bei der Violinisten Julia Kuhn. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben während der Kursphase ein bis zwei Unterrichtsstunden pro Tag sowie Ensemble-Einheiten und Auftrittstraining – unter anderem für das öffentliche Teilnehmerkonzert am Donnerstag, 5. Januar, ab 18 Uhr im Stadtsaal. Der Eintritt ist frei. Im Fach Klavier gab es 21 Anmeldungen von Pianisten zwischen zehn und 53 Jahren, die vor allem aus Kaufbeuren und der Region kommen. An der Violine, aber auch an der Viola lassen sich elf Nachwuchs-Streicher zwischen sieben und 32 Jahren ausbilden.