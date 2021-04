Unternehmerin aus Germaringen prangert Lockdown-Regelungen an

Tennis-Hallenbetreiberin Irene Wolf aus Germaringen hatte Hoffnung auf Lockdown-Lockerungen. Nun bangt sie weiter. Warum sie die Regelungen für ungerecht hält.

Irene Wolf wartet weiter auf eine Perspektive. Der Lockdown hat auch ihren Germaringer Sport-Treff in die Knie gezwungen. „Wo bleibt für den Winter-Tennis-Sport in der Halle die Gerechtigkeit?“, fragt die Unternehmerin und äußert damit auch Kritik am Bayerischen Tennis-Verband (BTV). Besonders frustrierend für sie: Laut BTV komme der geplante vierte Öffnungsschritt für den Tennissport in Bayern bis auf Weiteres nicht zum Tragen. Worunter vor allem die Freizeitsportler litten.

Unternehmerin in Germaringen seit 30 Jahren im Geschäft

Die Geschäftsfrau und ihr Sohn Uwe betreiben die Anlage seit 30 Jahren. Mit Tennis fing es an, es folgten Angebote wie Badminton, eine Kletterhalle und ein Hochseilgarten. Während sich viele Tennisspieler auf die ersten warmen Tage auf den Außenplätzen freuen, bangt Irene Wolf um die Existenz ihrer Anlage, die Mitte November im Zuge der Stilllegung des „Individual-Sports“ geschlossen werden musste. „Und die weiteren massiven Schließungen von Gaststätten sowie Modehäusern?“, fragt Wolf. „Der Inzidenzwert ist dadurch in keiner Weise gefallen – im Gegenteil.“

Warum sie den Lockdown für kommerzielle Tennishallen als „einen der größten Existenzeinbrüche“ bezeichnet, erklärt Wolf mit dem sportlichen Konzept des Wintertennis. Der Hallensport verteile sich auf nur sieben Monate, der Hauptumsatz werde also in dieser Zeit erwirtschaftet. Beim Blick in andere Branchen erfasst die Unternehmerin Zorn. Öffnungen, sagt sie, seien bewilligt in Geschäften, in denen nachweisbar nicht mal ein Abstand von 1,50 Metern garantiert werden könne, etwa in Salons und Studios für Kosmetik, Friseure, Fußpflege oder an Arbeitsplätzen in Unternehmen.

Sport-Treff Wolf in Germaringen könnte die Hygieneauflagen erfüllen

Der Sport-Treff Wolf und die Wintertenniskunden seien allerdings durchaus in der Lage, alle Hygiene- und Abstandsauflagen zu erfüllen, das hat sie bereits im November in einem Schreiben an den BTV formuliert. Sie rechnet für ihren eigenen Sportbetrieb vor: Auf einem Hallenplatz mit vier Personen habe jeder Spieler etwa 160 Quadratmeter (die Auslaufzonen inbegriffen) zur Verfügung.

Außerdem gebe es in einer Tennishalle mit drei Feldern 2000 Quadratmeter Fläche, eine Firsthöhe von 9,5 Metern sowie eine Seitenwandhöhe von 4,5 Metern. Ihr Sport-Treff habe sogar einen eigenen Gang zu den Feldern eins bis drei. Dies bedeutet laut Wolf, dass jeder Spieler mit Maske zu den nummerierten Stühlen im Gang geht, die für den Schuhwechsel aufgestellt wurden. „Von den Stühlen aus geht der Spieler, immer noch mit Maske, direkt zu seinem gebuchten Platz“, sagt sie.

Kritik an Sondergenehmigung

„Warum dürfen mit Sondergenehmigung vom BTV Trainer mit ihren Schülern in der Tennishalle spielen?“, fragt Wolf verständnislos. „Atmen diese zugelassenen Spieler eine andere Luft ein und aus?“

Kunden wollen Änderungen

Aus ihrer Sicht kommen alle anderen Tennisspieler zu kurz. Stattdessen sollten die wenigen kommerziellen Hallenbesitzer für den Verband an erster Stelle stehen und unterstützt werden, sagt sie und berichtet von viel Kritik aus den Reihen ihrer Kunden, denen jedes Verständnis für die Sperrungen fehle. „Die Tennisvereine und Freizeitspieler halten sich, wie auch der Sport-Treff, an die Hygieneschutzmaßnahmen“, so Wolf, „aber trotzdem sind wir betroffen von vielen Unvernünftigen.“

