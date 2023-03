Unterschiedliche Perspektiven - Ostallgäuer kämpfen gegen den Abstieg und den Platz an der Sonne

Während Stöttwang am Tabellenende punkten muss, kämpfen Mauerstetten und Oberbeuren um die Spitze. Der SVM muss zum absoluten Topspiel nach Babenhausen.

25.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

In der Kreisliga Mitte steigt das absolute Topspiel zwischen TSV Babenhausen und dem SV Mauerstetten: Beide liegen punktgleich an der Spitze.

FC Buchloe: Der FCB empfängt am Samstag ab 15.30 Uhr den BSK Olympia Neugablonz.

SV Mauerstetten: Mit dem Topspiel Erster gegen Zweiter startet der SVM am Samstag ab 15.30 Uhr auswärts beim TSV Babenhausen. Während der SV Mauerstetten vorige Woche spielfrei hatte, schloss der TSV mit einem Remis in Buchloe zum Spitzenreiter auf (37 Punkte). SVM-Trainer Uwe Zenkner blickt mit gemischten Gefühlen auf die Vorbereitung und den Rest der Saison: „Wie in der Sommervorbereitung hatten wir auch jetzt wieder mit Problemen zu kämpfen. Einige unserer Stammkräfte konnten verletzungs- oder berufsbedingt teils gar nicht oder nur einmal pro Woche trainieren. Das liest sich auch den wechselhaften Ergebnissen in den Vorbereitungsspielen ab.“ Die Hinrunde des SVM war sensationell, aber es bleibt abzuwarten, ob sich der SVM bis zum Schluss ganz oben in der Tabelle halten kann. „Wir schauen von Spiel zu Spiel und sehen dann, was rauskommt. Wenn wir über Disziplin und die mannschaftliche Geschlossenheit solche Leistungen zeigen wie bis zur Winterpause, dann sind wir dennoch schwer zu schlagen. Es hat vor der Saison niemand damit gerechnet, dass wir als Tabellenführer überwintern.“

BSK Neugablonz: Nach der Auftaktniederlage beim TSV Kammlach will der BSK am Wochenende zurück in die Erfolgsspur. Gegner ist auswärts Aufsteiger FC Buchloe. Das Hinspiel gewannen die Schmuckstädter zwar mit 3:2, doch erwartet Spielertrainer Mathias Franke ein schweres Match. Der FCB liegt derzeit auf einem Relegationsplatz. „Ich erwarte eine heiße und spannende Partie. Das wird kein Selbstläufer“, sagt der 31-Jährige. Mit Marcel Halder sowie den Brüdern Dominik und Patrick Zinner hat Buchloe drei gestandene Ex-Landesligakicker, die früher für die SpVgg Kaufbeuren aufliefen, in seinen Reihen. Dass der FCB für Überraschungen sorgen kann, beweist der Auftritt am vergangenen Wochenende, als er Bezirksliga-Absteiger TSV Babenhausen einen Punkt abgetrotzt hat. Nachdem zum Auftakt BSK-Offensivspieler Benjamin Maier gefehlt hatte, wird der Torjäger diesmal wieder auflaufen. „Wir haben allerdings einige angeschlagene und kranke Spieler.“ Trotzdem ist Franke überzeugt, dass er ein schlagkräftiges Team zusammenstellen kann. „Was mich positiv stimmt, ist die Tatsache, dass wir trotz der Niederlage in Kammlach den Kampf angenommen haben. Wenn wir jetzt noch hellwach sind, jeder seine Aufgabe auf dem Platz zu 100 Prozent umsetzt, dann ist ein Sieg in Buchloe möglich.“ Nicht nur das Kreisliga-Team ist im Einsatz, sondern auch die Zweite des BSK. Sie muss zum Auftakt der A-Klasse beim 1. FC Biessenhofen-Ebenhofen antreten.

TSV Oberbeuren: Am Sonntag trifft der TSV am heimischen Rudolf-Steiner-Platz auf den TSV Kammlach. Gegen die Gäste hat der TSV Oberbeuren bisher kein Spiel seit dem Aufstieg in die Kreisliga gewonnen, einzig ein Remis sprang heraus: „Kammlach ist jetzt auch mal fällig, da waren einige Spiele sehr knapp und hätten auch in unsere Richtung kippen können. Wir sind alle überzeugt, dass es am Sonntag endlich klappt“, gibt sich Routinier Manuel Lucke kämpferisch. Bei einem Sieg springt der TSV mindestens auf Platz zwei. Trainer Markus Riefler kann auf den vollen Kader zurückgreifen und schaut nach einer guten Trainingswoche optimistisch auf das Spiel.

SV Stöttwang: Der SVS hat am Sonntag ab 15 Uhr gegen den TSV Lautrach/Illerbeuren das nächste Heimspiel. Dabei will Stöttwang das Positive aus dem vergangenen Spiel – dem 1:1 gegen Dickenreishausen – mitnehmen und weiter darauf aufbauen. „Die Mannschaft muss noch mehr an sich glauben und noch selbstbewusster auftreten“, sagt Trainer Thomas Spannenberger. Dabei müsse der Funken vom Training ins Spiel überspringen. Die Truppe des SV Stöttwang werde auf jeden Fall alles geben, um die Partie erfolgreich zu gestalten.