Unterzahl-Spiel als Wendepunkt - ESVK gewinnt nach zähem Beginn klar

Der ESV Kaufbeuren feiert einen 5:1-Erfolg gegen Heilbronn. Beachtlich ist erneut die Defensivleistung der Joker. Für Aufregung sorgt auch ein Foul an Johannes Krauß.

12.12.2022 | Stand: 12:05 Uhr

Es war die 39. Spielminute, die für Emotionen sorgte beim 5:1-Sieg des ESV Kaufbeuren gegen zunächst stark gestartete, dann aber nachlassende Heilbronner Falken. Was war passiert? Falke Julian Lautenschlager, der es bis zu diesem Moment in 23 Spielen auf etwas mehr als 40 Strafminuten gebracht hatte, checkte Kaufbeurens Youngster Johannes Krauß klar gegen den Kopf. Anstelle die Unnötigkeit des Vergehens einzusehen, debattierte der Stürmer noch beim Gang in die Kabine.

Check gegen den Kopf von Krauß

Auch sein Trainer, Jason Morgan, versuchte offenbar, Argumente zu finden bei einer augenscheinlich hitzigen Unterredung mit den ESVK-Trainern zu Beginn der unmittelbar anschließenden Pause. Welche Argumente der Falken-Coach hatte? Ja, Krauß wäre „hoch getroffen“ worden, aber nein, Absicht habe Morgan nicht erkennen können. „Er ist einer unserer dünnsten Spieler.“ Für ESVK-Cheftrainer Marko Raita war der Fall indes klar: „Check gegen den Kopf“, lautete seine Antwort auf die Frage nach der Einschätzung der Szene. Wie schlimm es Krauß, der die Partie nicht fortsetzen konnte, getroffen hat, ob Krauß also eine Pause droht, blieb am Spieltag unklar. „Er lebt“, antwortete Raita.

Beim Start ESVK "außer Kontrolle"

Kaufbeuren indes beantwortete das Foul, das fünf Minuten Unterzahl für die Falken nach sich zog, mit dem 4:1 – die endgültige Entscheidung in einem Spiel vor knapp 2000 Fans in der ESVK-Arena. Nicht selbstverständlich, denn der Start der Joker war nicht gut. „Total außer Kontrolle“ nannte Raita seine Mannschaft, die zunächst viele Pucks verlor, teils gar verwirrt schien und sich entsprechend in Unterzahl das 0:1 fing.

Doppelte Unterzahl von den Jokern gemeistert

Das 1:1 nach 17 Minuten änderte etwas an diesem Spiel. Mit Blick auf das zweite Drittel attestierte der ESVK-Coach seinen Leuten, eine bessere Balance gefunden zu haben. Mehr auf Sicherheit bedacht sah Raita seine Spieler dann im Schlussabschnitt agieren, in dem nicht mehr allzu viel passierte – Markus Schweiger netzte am Ende ins verwaiste Falken-Tor zum 5:1 ein. Sicherlich ausschlaggebend waren die Special-Teams. Hier gelang es dem ESVK gegen die beste Powerplay-Mannschaft der Liga, Heilbronn, nach der siebten Minute kein Gegentor mehr zuzulassen. Auch nicht nach 27 Minuten, als zwei Joker zeitgleich in die Kühlbox geschickt wurden und Heilbronn volle zwei Minuten in doppelter Überzahl agierte. Einen Wendepunkt in dem Spiel nannte Morgan diese Phase: Vermutlich verloren seine Jungs genau in dem Moment den Glauben daran, dass es in der Energie Schwaben Arena noch viel zu Jubeln geben wird.

50 Prozent Treffsicherheit in Überzahl

Kaufbeuren indes traf zwei Mal in Überzahl – hatte in der Partie also eine Erfolgsquote von 50 Prozent. „Der ESVK hat die Chancen besser genutzt“, erklärte Heilbronns Trainer Morgan, der mit seiner eigenen Defensive haderte.

Aufgefallen:

Fünf Punkte hat der ESVK am zurückliegenden Wochenende geholt – keine Selbstverständlichkeit – gegen Ravensburg und gegen die Falken, die vor nicht langer Zeit unter anderem Krefeld geschlagen haben. Für den ESVK war es der erste Dreier seit dem 8:1-Kantersieg gegen Landshut. Danach wurden Spiele maximal nach der regulären Spielzeit siegreich gestaltet. Und dennoch hat Kaufbeuren aktuell fünf Punkte Vorsprung auf den Dritten Krefeld – die Pinguine haben sogar ein Spiel mehr – und sogar acht Zähler auf Ravensburg. Nach der Hälfte der Hauptrunde ist Kaufbeuren somit auf Kurs zum Play-off-Heimrecht.