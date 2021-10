Unverhofft kommt oft - Positive Nachrichten für die DJK Kaufbeuren

Mal wieder stand die Saison für den Bezirksoberligisten Kaufbeuren auf der Kippe und dem Trainer die Verzweiflung im Gesicht. Doch eine Reihe alter Kämpen lässt Hoffnung keimen.

15.10.2021 | Stand: 04:30 Uhr

Basketball gilt als ein schneller Sport. Das Momentum während eines Spiels kann genauso rasant umschwingen, wie der Ball vom einen Korb zum anderen mittels eines raschen Passes über das gesamte Spielfeld wandert. Noch vor einigen Tagen wollte Isidoro Peronace mit Basketball gefühlt nichts mehr zu tun haben. Der Cheftrainer und Abteilungsleiter der DJK Kaufbeuren stand vor einem Scherbenhaufen und musste sich die Frage stellen, ob die erste Mannschaft mangels Spieler nicht doch in die Kreisliga zurücktreten sollte - nachdem die Zweite bereits komplett abgemeldet war. Dann ging eben alles doch wieder sehr schnell.

Unerwartete Rückkehr

Der regionalliga-erfahrene Alex Susock stand plötzlich beim Training in der Schrader-Halle, Flügelspieler Emre Özer kehrte von der DJK Landsberg nach Kaufbeuren zurück ebenso wie Ex-Kapitän Willi Dressler, und in diesem Sog sagte auch der zweite Oldie Krzysztof Kaczmarek zu, für einige Spiele dabei zu sein. „Jetzt ist wieder Hoffnung am Horizont zu sehen“, sagt Peronace erleichtert. „Wir haben eine Mannschaft – und gar keine so schlechte. Auch wenn man zum Saisonstart erst einmal nicht allzu viel erwarten darf.“

Eine Reise ins Ungewisse

Fast schon traditionell war unter diesen Umständen eine solide Vorbereitung auf die neue Bezirksoberliga-Saison wieder einmal nicht möglich für die DJK. „Nach den eineinhalb Jahren Corona-Pause ist es sehr schwer zu ermitteln, wo wir und auch die gegnerischen Teams stehen“, sagt Peronace. Eine Reise ins Ungewisse liege vor seinem Team – wie so häufig in den vergangenen Jahren. Was er aber sehr wohl wisse, ist, dass seine Schützlinge Nachholbedarf in Sachen Kondition und Abstimmung haben. „Klar, es ist ein zusammengewürfelter Haufen und es wird noch einige Wochen dauern, bis wir die Topform erreichen. Aber zumindest die Zuversicht und eine positive Stimmung ist jetzt da“, sagt der 44-jährige Kaufbeurer.

Die Mischung aus jung und alt

Die Mischung aus jungen, hungrigen Spielern gepaart mit erfahrenen Recken, die für Ruhe und Sicherheit auf dem Parkett sorgen, sollen sowie Akteuren im besten Basketball-Alter Mitte und Ende zwanzig sei jedenfalls gelungen. Zu letzteren zählt auch Kapitän Dogan Yalcin, der in der individuellen Qualität des neuen Kaders das große Plus sieht. „Noch sind wir eine Ansammlung von guten Einzelspielern. Das kann uns jetzt am Anfang vielleicht auch tragen – hoffen wir jedenfalls“, sagt der 26-jährige Spielmacher. Natürlich fehle ohne Saisonvorbereitung eine Menge an Grundlagen. Aber die DJK werde sicherlich nicht die einzige Mannschaft sein, die mit diesen Problemen nach der Pandemie-Pause zu kämpfen habe. „Die Saison wird eine Wundertüte für alle“, sagt Yalcin. „Ich hoffe auch darauf, dass die Fans heiß sind, wieder in die Halle zu kommen. Wenn die schnell in Topform kommen, dann sind sie ein echtes Aushängeschild der DJK.“

Alles beim Alten also in Kaufbeuren: Sich erst mit einer Rumpftruppe durch eine mangelhafte Vorbereitung bangen und vor dem Saisonbeginn zittern und dann in letzter Sekunde Hoffnung schöpfen und Optimismus fassen. Von unverhofft kann dabei kaum die Rede sein, denn so läuft es bereits seit einigen Spielzeiten für die DJK.

Ein harter Kampf - vor dem ersten Spiel

Den härtesten Kampf trägt das Peronace-Team meistens vor der ersten Partie aus – am kommenden Sonntag geht es zum Auftakt zuhause in der Schelmenhof-Halle gegen die Netz16 Baskets Königsbrunn, der Beginn ist um 17 Uhr. „Wir werden auch nach drei, vier Spielen, die möglicherweise in die Hose gehen, nicht den Kopf in den Sand stecken“, prophezeit der Coach, der in dieser Saison vom ehemaligen DJK’ler und Drittliga-Spieler Bastian Zinder an der Seitenlinie unterstützt wird. Die Herausforderung werde allerdings sein, die Mannschaft gleichzeitig körperlich auf ihr Spitzenniveau zu bringen und bei etwaigen Niederlagen die gute Stimmung halbwegs aufrechtzuerhalten. Denn kippen kann diese auch im Basketball sehr schnell.

Kader:

Aufbauspieler: Alex Susock (27), Dogan Yalcin (26).

Flügelspieler: Hamza Baya (20), Sebastian Deuschl (23), Simone Ferrara (26), Krzysztof Kaczmarek (38), Amit Mann (20), Emre Özer (21), Christoph Tietje (24).

Center: Max Beinhofer (20), Willi Dressler (39)

Erweiterter Kader: Paul Bruckmeier (22), Xaver Deuschl (26), Perseverance Etuss Omon (19), Roman Hacker (21), Alex Hamm (38), Daniel Krop (22), Marcello Macaluso (30), Magnus Sauter (24).

Abgänge: Jules Adjagodo, Mario Smith.

Spielplan