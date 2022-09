Utopika in Kaufbeuren: Buntes Treiben unter grauen Wolken

25.09.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Graue Wolken am Himmel, buntes Treiben auf dem Tänzelfestplatz in Kaufbeuren: Auch am zweiten Tag des Utopika-Festivals herrschte Samstagnachmittag gute Stimmung auf dem Gelände. Viele Besucherinnen und Besucher waren neugierig auf das neue Veranstaltungskonzept. Ziel war es, möglichst viele Gäste zum Mitmachen zu animieren.

Kreativ sein oder dem Körper Gutes tun

Dafür hatten sich die Veranstalter einiges einfallen lassen. Egal, ob man sich kreativ betätigen wollte, sich mit anderen austauschen oder dem Körper Gutes tun wollte – für jeden war etwas dabei. Beeindruckend war zu erleben, wie motiviert sich junge Kaufbeurer Mädchen und Jungen bei diesem Festival einbrachten. Valentina (15), Fathmanur (15) und Ramani (16) beispielsweise führten mit den Besucherinnen und Besuchern Interviews zum Thema „Was bedeutet Selbstbestimmung für sie?“.

Jugendliche fühlen sich ernstgenommen

Die drei jungen Mädchen waren ein Jahr lang zusammen mit dem Eckpunkt-Team des Stadtjugendrings Kaufbeuren mit der Planung dieses Events beschäftigt. Sie freuten sich besonders, dass die Kaufbeurer Jugendlichen bei diesem Veranstaltungsformat aktiv mitwirken konnten und ernst genommen wurden.

„Bei Utopika sieht man, wie kreativ Kaufbeuren ist. Eine tolle Plattform, die Stadt mit ihrer Vielfalt zu präsentieren“, so die Drei. Ähnlich begeistert zeigten sich Viola und Nora, beide 17, vom Kaufbeurer Mariengymnasium.

Poetry Slam und syrische Musik

Bereits Freitagabend ließen sie sich von der Stimmung im Jazz-Zelt mitreißen und besuchten den Auftritt von Amelie Müller, die in einer Art Poetry Slam ihr Verständnis von Selbstbestimmung hervorbrachte. Samstagnachmittag lernten sie neue Kulturen kennen. Ganz spontan machten sie bei einem Tanzkreis zu syrischer Musik mit. „Richtig cool so eine Zusammenkunft vieler verschiedener Menschen. Dieses Festival macht Kaufbeuren jünger und moderner. Die Vielfalt zeigt das große Miteinander in der Stadt“, so die Schülerinnen.

Aber auch Ältere zeigten sich von dem neuartigen Konzept angetan. Florian Bertsch (38) fühlte sich an das Münchner Tollwood Festival erinnert und gestaltete sein Anliegen für eine autofreie Kaiser-Max-Straße kreativ auf einer Postkarte. Er ist sich sicher, dass dies zu einer Belebung der Innenstadt beitragen würde. Seine dreijährige Tochter Cleo war stolz auf ihren Stoffbeutel, den sie mit einem Fantasielöwen bemalt hatte.

Reger Austausch fand im „Selbstbestimmt“-Zelt der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren und des Stadtjugendrings Kaufbeuren statt. Die Besucherinnen und Besucher formulierten dort, was sie mit dem Begriff Selbstbestimmung verbinden. Susannne Mrazek (57), die beruflich im pädagogischen Bereich tätig ist, freute sich darüber besonders. Gerade in der Entwicklung von Kindern spiele dieser Wert eine große Rolle.

Ideenwettbewerb „Kaufbeuren 2084“

Sie könnte sich auch vorstellen, in das „Alles-Zusammen-Haus“ einzuziehen. Diese Zukunftsvision präsentierte eine Gruppe des Juze Neugablonz im Rahmen des Ideenwettbewerbes „Kaufbeuren 2084“ von Supertecture.

Sarah Keller vom Stadtjugendring Kaufbeuren, die das Projekt begleitete, bezeichnete die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen als spannendes Abenteuer. Das 3D-Modell des Hauses hatte die Gruppe in den Sommerferien gebaut und nun der Öffentlichkeit vorgestellt. Ihr Motto dazu: „Jeder kann dort wohnen, muss aber im Haushalt mithelfen.“ Groß war die Freude, dass sie damit einen der drei Jurypreise gewonnen haben.

Attraktive Mülleimer und ein Hamsterrad in der Altstadt

Auch die Idee mit attraktiven Mülleimern in der Stadt und einem Hamsterrad in der Altstadt, mit dem man Strom erzeugen kann, begeisterte die Jury. Die drei Publikumspreise gingen an den Zebrastreifen der Vielfalt, den Wertachstrand und die „vielen Kuschels“. Den Ehrenpreis erhielt Fairteiler – gerettetes Essen für alle.

Im Herbst treffen sich alle Preisträger zusammen mit dem Architektenkollektiv und Vertretern der Stadt im Eckpunkt in der Kaufbeurer Fußgängerzone. Die Besucherinnen und Besucher des Festivals sind bereits gespannt, wann und vor allem wie die Ideen umgesetzt werden.