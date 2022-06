Die Firma Varmeco expandiert im Kaufbeurer Gewerbepark

Ein neues Logistikzentrum soll bei Varmeco in Kaufbeuren das Energie- und Wärmemanagement im Gebäudesektor vorantreiben. Was die Firmenchefs jetzt planen.

14.06.2022 | Stand: 12:05 Uhr

Der Wärmetechnikspezialist Varmeco mit Sitz im Gewerbepark Kaufbeuren expandiert. In der aktuellen Auftragslage spiegele der hohe Bedarf an intelligenten Lösungen, sagte Geschäftsführer Siegfried Schmölz. Daher habe Varmeco mit dem Bau des neuen Logistikzentrums am Kaufbeurer Standort Platz in der Werkshalle für eine weitere Fertigungslinie geschaffen. Varmeco wurde 1983 gegründet und beschäftigt heute 80 Mitarbeiter. Spezialisiert hat sich der Mittelständler auf die Entwicklung und den Bau von Heizungssystemen und Frischwassertechnik. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Kaufbeuren. Weitere Vertriebsbüros gibt es unter anderem in Arnsberg, Marburg und Villingen-Schwenningen.

Wärmetechnikspezialist Varmeco in Kaufbeuren: Energieeffizienz wichtig

„Energieeffizienz steht derzeit ganz oben auf der Prioritätenliste, nicht nur in der Industrie, sondern auch im Kleingewerbe und in Privathaushalten steht“, sagte der Kaufbeurer Bundestagsabgeordente Stephan Stracke (CSU), der sich bei einem Besuch über die Zukunft des Heizens und die firmeneigene Erfindung zur Optimierung der Effizienz in Heiz- und Warmwassersystemen informierte. „Und das nicht erst seit den drastisch gestiegenen Öl- und Gaspreisen. Gerade vor dem Hintergrund des Klimaschutzes und der notwendigen Einsparung von Treibhausgasen beschäftigt die Frage nach Optimierungsmöglichkeiten uns alle.“ Für Stracke zeigte der Besuch im Unternehmen: „Kreative Köpfe kommen aus dem Allgäu.“

Klimawende anpacken

Übergeordnetes Ziel aller Entwicklungen im Unternehmen sei es, ein besseres Energie- und Wärmemanagement im Gebäudesektor zu erreichen und so die Klimawende mit anzupacken, sagte Schmölz. In den vergangenen Jahren habe Varmeco zusammen mit dem Schweizer Partner BMS-Energietechnik im firmeneigenen Kompetenzzentrum die „eXergiemaschine-compact“, kurz eXm-compact, entwickelt, die für Neubauten ebenso wie für die Nachrüstung geeignet sei. „Diese spezielle Wärmepumpe optimiert kleine und mittlere Wärmezentralen, indem sie eine große Temperaturspreizung im Wärmespeicher sicherstellt: oben warm und unten kalt, und zwar unabhängig vom aktuellen Wärmebedarf“, sagte Schmölz. Die eXm-compact senke dadurch den Verbrauch von fossilem Brennstoff, optimiere Wärmepumpenanlagen, verbessere die Warmwasserbereitung und steigere die Ausbeute von thermischen Solaranlagen. „Damit gelingt es uns, bisher nutzlose Energie nutzbar zu machen und spürbar Kosten und Energie einzusparen“, sagte Dr. Andreas Wimmer, Mitglied der varmeco-Geschäftsleitung.

Lesen Sie dazu auch:

So bietet das Allgäuer Familienunternehmen Mayr Antriebstechnik "Stabilität in einer unsicheren Welt"

Lesen Sie auch

Klimaschutz klappt nicht auf Knopfdruck: Wie Digitalisierung beim Umweltschutz hilft Technologiekonferenz in Marktoberdorf

Erweiterung des Einkaufszentrums Märzenpark erzürnt Anwohner in Kaufbeuren