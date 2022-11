An der Füssener Straße gefährden kranke Bäume den Verkehr. Während der Arbeiten am 8. und 9. November kann es zu Behinderungen kommen.

07.11.2022 | Stand: 12:06 Uhr

Am Dienstag, 8., und Mittwoch, 9. November, ist an der Füssener Straße in Kaufbeuren auf Höhe des Fischerweges tagsüber mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Forstverwaltung: Eschen gefährden den Verkehr

Östlich der Straße lässt die Städtische Forstverwaltung Kaufbeuren kranke und abgestorbene Eschen fällen, die eine Gefährdung für den Verkehr darstellen. Eine mobile Ampelanlage regelt den Verkehr.

