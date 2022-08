Es war ein tödlicher Verkehrsunfall mitten in der Stadt Kaufbeuren, der viele Menschen aufwühlte: Wird die Ursache jemals geklärt?

18.08.2022 | Stand: 15:44 Uhr

Der tragischer Verkehrsunfall in der Mindelheimer Straße, bei dem am 20 Juli zwei Frauen ums Leben kamen, wird möglicherweise nicht restlos aufzuklären sein. Eine Autofahrerin war damals mit überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten und mit ihrem Wagen ungebremst in das Auto einer Frau gekracht. Beide starben. Zahlreiche Menschen wurden Zeugen dieses Unfalls mitten in der Stadt, in den insgesamt vier Fahrzeuge verwickelt waren. Die Autowracks lagen teilweise auf dem Fahrradweg.

