Vermehrte Wildunfälle im Ostallgäu und Österreich

Am Montag kam es in Österreich und dem Ostallgäu zu Wildunfällen. Ein Reh starb bei einem der Unfälle.

22.11.2022 | Stand: 13:28 Uhr

Am Montag kam es in Jengen im Unterallgäu und Westendorf in Österreich zu Wildunfällen. Zunächst stieß am frühen Abend eine 64-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Staatsstraße auf Höhe der Gemeinde Hart gegen ein Reh, dass über die Straße lief.

Ein weiterer Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht zwischen Ketterschwang und Jengen im Ostallgäu. Dabei prallte ein 52-Jähriger mit seinem Auto gegen ein Reh, was dabei getötet wurde.

Beide Autofahrer blieben bei den Unfällen unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 3.500 Euro.