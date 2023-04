Allgäuer Fußballer ist auch Dopingkontrolleur: Dieser Verteidiger jagt schwarze Schafe

Fabian Schauer ist nicht nur Abwehrrecke beim Fußball-Bezirksligisten SVO Germaringen. Abseits des Platzes ist er auch Testkoordinator für Dopingkontrollen.

20.04.2023 | Stand: 11:26 Uhr

Sauberer und ehrlicher Sport war schon immer das Leitbild für Fabian Schauer aus Jengen. Als aktiver Sportler ist der 32-Jährige seit vielen Jahren ein fester Bestandteil in der Ersten Mannschaft beim SVO Germaringen – jetzt in der Bezirksliga. Doch beruflich hat der Verteidiger sich seit knapp einem Jahr der Dopingjagd verschrieben. Testkoordinator lautet die offizielle Berufsbezeichnung bei der Firma PWC GmbH aus Gilching bei München.

Das Unternehmen ist weltweit tätig und spezialisiert auf medizinische Testverfahren im Sport. „Die Anti-Doping-Welt hat mich schon während meines Studiums immer gereizt, und ich stehe für fairen Sport auf höchstem Niveau. Nun kann ich Teil davon sein“, erzählt Fabian Schauer, der nach seinem Sport-Studium zunächst in einer Reha-Klinik gearbeitet hatte.

Fußballer des SVO Germaringen: Firma PWC bekommt auch Aufträge aus dem Ausland

Die Auftraggeber für das Unternehmen aus dem Münchener Umland sind nationale und auch internationale Sportverbände aus allen Bereichen. „Das können Aufträge für einzelne Wettkämpfe sein, bis hin zu langfristigen Kooperationen. Die Auswahl der Athleten und Beauftragung der Tests wird von den internationalen Verbänden sowie den nationalen Anti-Doping Organisationen festgelegt“, berichtet der Planer. Denn genau diese Kontrollen zu planen und zu organisieren fällt in das Aufgabengebiet von Fabian Schauer.

Fabian Schauer koordiniert Kontrollen

„Die Probenarten sind dabei unterschiedlich. Das reicht von einfachen Urinproben, über Blutentnahmen bis hin zu DBS-Kontrollen, je nach dem, was unsere Auftraggeber fordern. Unsere Aufgabe ist es, die beauftragten Kontrollen über unsere Kontrolleure durchführen zu lassen und die dabei gewonnenen Proben an die entsprechend akkreditierten Labore zu übergeben. Von dort aus werden die Ergebnisse dann wiederum an die Auftraggeber übermittelt“, beschreibt Schauer die Vorgehensweise bei diesen Prüfungen.

Die meisten Sportler kooperieren

Außerhalb von Wettkämpfen finden die Kontrollen vornehmlich am Trainingsort oder zu Hause bei den Athleten statt. Aber: „Bei Wettkampfkontrollen, wie beispielsweise bei einem Spiel, werden die betreffenden Spieler unmittelbar nach Spielende informiert, dass sie zum Dopingtest müssen“, erklärt Fabian Schauer, der die meisten Sportler bisher als sehr kooperativ erlebt hat, wenn er bei einer Kontrolle mit vor Ort war.

Gerade die Mischung zwischen Planung im Büro und die Testphasen vor Ort machen die Arbeit für den aktiven Fußballer sehr spannend. Die Bandbreite der getesteten Personen reicht durch die gesamte Sportwelt, doch Namen oder Vereine fallen selbstverständlich unter die höchste Verschwiegenheitspflicht. „Natürlich müssen wir dabei auch flexible Arbeitszeiten mitbringen, denn viele Tests finden auch am Wochenende statt und wir müssen bei Bedarf für unsere Kontrolleure erreichbar sein“, sagt Schauer. Doch eine gewisse Affinität zum Sport sowie Kenntnis über die Abläufe bei Wettkämpfen sind Grundvoraussetzung für diesen spannenden und nicht ganz alltäglichen Beruf.