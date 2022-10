Verwaltungsausschuss: Vorschlag der Grünen-Stadtratsfraktion ausgebremst

Die Grünen-Stadtratsfraktion schlug einen Arbeitskreis Nahmobilität vor, in dem sich Bürger einbringen können. Dafür gab es im Verwaltungsausschuss Gegenwind.

15.10.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Damit sich die Situation für Fahrradfahrer in Kaufbeuren verbessert, hat die Stadt 2020 ein Rad- und Fußwegekonzept verabschiedet. Das reicht der Grünen-Stadtratsfraktion allerdings nicht aus. In einem Antrag forderte sie deshalb, einen Arbeitskreis Nahmobilität zu gründen sowie sich an der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Bayern (AGFK) zu beteiligen. Über diese Vorschläge diskutierte der Verwaltungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung.

Verwaltungsausschuss empfiehlt Beitritt zur AGFK

Die AGFK unterstützt ihre Mitglieder auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Kommune. Um aufgenommen zu werden, muss die Stadt allerdings einige Kriterien erfüllen. Dies wäre nach Ansicht des städtischen Baureferenten Helge Carl für Kaufbeuren aber kein Problem. Der Verwaltungsausschuss einigte sich ohne große Diskussion darauf, dem Stadtrat den Beitritt zur AGFK zu empfehlen.

Anders sah dies beim geforderten Arbeitskreis für Nahmobilität aus. Bei diesem sollen sich Bürger und Verwaltung über die Situation der Fuß- und Radwege austauschen. „Man soll den Fahrradfahrern in Kaufbeuren die Möglichkeit geben, mit der Verwaltung zu sprechen“, sagte Ulrike Seifert (Grüne). Sie habe von vielen Bürgern gehört, dass sie ihre Expertise einbringen wollen. Mit dieser Idee stieß sie bei anderen Fraktionen auf wenig Begeisterung. „Ich tue mir schwer mit einem Arbeitskreis, der bräuchte viele Ressourcen der Verwaltung“, sagte etwa Julia von Stillfried (CSU).

Oberbürgermeister Bosse zweifelt an der Notwendigkeit eines Arbeitskreises

Zweiter Bürgermeister Oliver Schill (Grüne) sprach sich für den Arbeitskreis aus. Mit dem Rad- und Fußwegkonzept aus dem Jahr 2020 habe man Erwartungen bei den Bürgerinnen und Bürgern geweckt. Der Verwaltungsaufwand müsse nicht groß sein. „Man trifft sich zweimal im Jahr, damit die Leute unkompliziert mit der Verwaltung sprechen können“, sagte Schill.

Oberbürgermeister Stefan Bosse sah mehrere Probleme bei der Umsetzung eines Arbeitskreises. Er erinnere an einen früheren Arbeitskreis im Zuge der Agenda 21. Dieser habe zwar viele Ideen gehabt, die jedoch weit von der Umsetzung entfernt gewesen seien. „Das war für die Bürgerinnen und Bürger nicht zufriedenstellend“, sagte Bosse. Außerdem sei ein Arbeitskreis durchaus ein nicht zu unterschätzender Verwaltungsaufwand – auch wenn die Treffen nur zweimal im Jahr stattfinden. Die Stadt erhalte bereits jetzt immer wieder Hinweise zur Nahmobilität von Bürgerinnen und Bürgern. Daher sei fraglich, ob extra ein Arbeitskreis notwendig ist.

ADFC soll Treffen selbst veranstalten

Lesen Sie auch

Digitalisierung in Kaufbeuren Kaufbeuren auf dem Weg zur Smart-City

Schließlich einigte sich der Ausschuss darauf, keinen Arbeitskreis Nahmobilität zu gründen. Es sei jedoch möglich, dass die Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) selbst solche Treffen veranstaltet. Bei Bedarf würde, laut Bosse, auch ein Vertreter der Stadt an solchen Zusammenkünften teilnehmen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".