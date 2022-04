Viele Leckereien beim Streetfood Festival in Kaufbeuren

Auf dem Tänzelfestplatz gibt es noch bis Sonntag Kulinarisches aus aller Welt. Der Eintrittspreis lässt allerdings manch einen Besucher wieder umdrehen.

23.04.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Das Streetfood Festival auf dem Tänzelfestplatz in Kaufbeuren ist erfolgreich angelaufen. Die Besucherinnen und Besucher freuen sich über Köstlichkeiten aus aller Welt. Mozzarella Burger, frittierte Manikowurzel, indische Curry Spezialitäten, Ice Cream Rolls, süße Crêpes oder Essen aus Vietnam und Nepal – so international geht es noch bis Sonntag, 24. April, auf dem Tänzelfestplatz beim Kaufbeurer Streetfood Festival zu.

Drei Euro Eintritt sind manch einer Familie zu viel

Am Samstag freuen sich Jung und Alt über die abwechslungsreichen Angebote. Manch einer Familie ist das Festival allerdings zu teuer. So drehen eine Frau, ihre Schwiegertochter und Enkelin wieder um, als sie erfahren, dass sie zusammen neun Euro Eintritt zahlen müssten, um überhaupt auf das Gelände zu kommen. "Dafür kann ja eine von uns schon Essen gehen", sagt die Älteste. Drei Euro pro Person nehmen die Veranstalter. Andere bezahlen das gerne, schließlich gebe es diese vielen internationalen Spezialitäten so geballt sonst nicht in Kaufbeuren.

Diese beiden Frauen kredenzen Champagner. Bild: Harald Langer

Geöffnet sind die Stände noch am Samstag sind die Stände von 11.30 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag von 11.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Der Markt wird bei jedem Wetter fortgesetzt.

