„Vielleicht lernt auch die FIFA dazu“ - Interview mit FIFA-Agent Rudi Schnippe

Der Kaufbeurer FIFA- und UEFA-Spielevermittler Rudi Schnippe wird 80 – und hat schon bessere Fußball-Weltmeisterschaften erlebt.

25.12.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Am 22. Dezember ist Rudi Schnippe 80 Jahre alt geworden. Der FIFA- und UEFA-Spieleagent ist vor 45 Jahren in das Allgäu gezogen und arbeitet seit 25 Jahren ehrenamtlich und als Trainer in hiesigen Vereinen. Wir sprachen mit dem Dreifach-Jubilar über alte Zeiten und die WM.

Warum sind Sie vor 45 Jahren in das Allgäu gekommen?

Rudolf Schnippe: Nach einigen Jahren als Profitrainer habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, bei der ich Beruf und Trainertätigkeit gemeinsam ausüben konnte. Dem DFB lag eine Anfrage von der Spielvereinigung Kaufbeuren – damals Bayernliga – vor, dass der Verein dieses ermöglichen kann. Wir hatten bereits mehrmals Familienurlaub im Allgäu gemacht und sogar meine Hochzeitsreise führte uns hierher. Es hat uns einfach im Allgäu gefallen. Wir vereinbarten einen Zweijahresvertrag. Daraus wurde dann ein Dauerwohnsitz bis heute – was die Familie nicht bereut hat.

Was war die größte Umstellung gewesen, als Sie ins tiefste Bayern gezogen sind?

Schnippe: Mit dem Dialekt hatten wir so unsere Schwierigkeiten, vor allen unsere drei Söhne, sie gingen in die Volksschule in Germaringen. Wir stellten schnell fest, das Westfalen und Schwaben gut auskommen können.

Sie waren zuvor selbst als Spieler aktiv. Sind das damalige Training und Spiel mit dem heutigen vergleichbar?

Schnippe: Da gibt es natürlich sehr große Unterschiede. Die Entwicklung des Fußballs ist nicht stehen geblieben. Spielsysteme, Athletik, Intensität und wissenschaftlichen Erkenntnisse spielten keine große Rolle, es wurde viel Wert auf Technik und schönes Spiel gelegt. Spiel und Spaß standen im Vordergrund. Hier fällt mir einen Satz von Franz Beckenbauer ein: Geht raus und spielt Fußball. Er wusste, von was er spricht.

Von wem wurden Sie dann an der Sporthochschule zum Trainer und den DFB ausgebildet?

Schnippe: Meine Ausbilder waren Hennes Weisweiler, zu der Zeit Trainer von Borussia Mönchen-Gladbach und 1. FC Köln sowie Helmut Schön, seinerzeit Bundestrainer. Beide gehörten auch der Prüfungskommission an. Ich wurde als einziger Amateur unter den Profis nach bestandener Aufnahmeprüfung zum Fußball-Lehrer-Lehrgang an der Sporthochschule Köln zugelassen. Profis, etwa Reiner Ohlhauser (Bayern), Egon Milder (Gladbach), Manni Orzessek ( Schalke 04), waren auch dabei.

Lässt sich die frühere Trainer-Arbeit mit der heutigen vergleichen?

Schnippe: Da stelle ich große Unterschiede fest. Ein Trainer bekam die Zeit, seine Trainingsmethoden und seine Spielsysteme umzusetzen. Das Medieninteresse beschränkte sich auf Spielberichte. Die Kassette mit den Kurzberichten wurde direkt nach Spielschluss mit dem Motorrad zum Fernsehen oder WDR nach Köln gefahren, um es dann in der Sportschau zu bringen. Freistellung oder Entlassungen von Trainern gab es nicht. Verträge wurden beidseitig eingehalten – heute unvorstellbar.

Was war Ihre Arbeit bei den Spielen, die Sie später als FIFA- und UEFA-Agent arrangiert haben?

Schnippe: Bei internationalen Turnieren muss immer ein lizenzierter Agent vor Ort sein, um einen reibungsvollen Verlauf zu gewährleisten. Länder wie Schweiz, Holland und Österreich waren meine bevorzugten Turniere in diesen Ländern. Zwangsläufig entstehen persönliche Kontakte und Freundschaften zu den Managern und Trainern. Diese haben oft dazu geführt, dass namhafte Vereine wie Ajax Amsterdam mit Trainer Johan Cruyff, Weltpokalsieger Gremio Porto Alegro mit Trainer Luiz Felipe Scolari und Athletic Bilbao mit Trainer Jupp Heynckes Gastspiele in Germaringen oder Kaufbeuren gegeben haben.

Sie waren auch bei drei Weltmeisterschaften dabei...?

Schnippe: Ich wurde für die WM 2006, dem Sommermärchen, und für die Frauen-WM 2011 ins Volunteer-Management der FIFA berufen. Meine Zuständigkeit bestand darin, Freiwillige für die Spielorte München und Augsburg zu benennen, um für einen reibungsvollen Ablauf in den Stadien zu sorgen. Anlässlich der WM 2010 in Südafrika wurde ein Benefizprogramm „Wir helfen Afrika“ aufgestellt. In Deutschland konnten sich 32 Städte – Anzahl der qualifizierten Länder – bewerben, die bei diversen Veranstaltungen Gelder einnahmen, mit denen Kinderoperationen im Namen der Stadt in Südafrika gemacht wurden. Kaufbeuren hatte den Zuschlag bekommen – mit dem Nationalteam der Slowakei. Als äußeres Symbol bekam jede Stadt den „BigShoe“ ausgehändigt. Die Organisation lag in meinen Händen.

Können Sie als FIFA- und UEFA-Agent die Kritik an den Verbänden nachvollziehen – Kommerzialisierung oder Fanverärgerung?

Schnippe: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Die Entwicklung konnte man schon mit der Entscheidung, die WM nach Russland zu vergeben, erkennen und setzte sich mit der Wahl 2010 Katar fort. Obwohl die FIFA in ihren Statuten und Satzungen festgelegt hat, dass die ausrichtenden Länder sich ausnahmslos an diese halten müssen, wurden sie nicht beachtet. Eine WM gehört in das Land, in dem der Fußball die Sportart Nummer 1 ist, die Infrastruktur vorhanden und die Menschenrechte beachtet werden. Geld sollte nicht alles sein.

Wie bewerten Sie die WM 2022 sportlich?

Schnippe: Bereits in der Vorrunde zeigte sich, dass die WM auf sehr hohem Niveau gespielt wird. Dieses wird sich bei den K. o.-Spielen fortsetzen. Das Kollektiv ist entscheidend mit Spielerpersönlichkeiten, die dem Spiel die Richtung vorgeben. Zum Schluss wird der Weltmeister, der diese Spieler hat, die sich auf diese Art in dem Team einbringen. Leider zählt Deutschland berechtigterweise nicht dazu.

Und wie bewerten Sie die WM des Weiteren – medial hat die FIFA zumindest hierzulande eine Bruchlandung hingelegt?

Schnippe: Ich habe den Eindruck, dass das den verantwortlichen Funktionären der FIFA gleichgültig ist. Beispiele gibt es genügend. Kommerz steht über allem. Der deutsche Fan macht sich seine eigene Meinung. Klar erkennbar an den TV-Einschaltquoten. Eine WM gehört in die Sommermonate am Ende einer Spielzeit und in Länder, die die Gesetze beachten. Warten wir ab, wohin die Reise 2026 geht. Vielleicht lernt auch die FIFA dazu.

