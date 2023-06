Vizemeister bei den Fans - und Rückrundenvierter ist der SVO auch noch

Der SVO Germaringen hat den Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft – dafür gibt es viele Gründe: viele Zuschauer, neue Trainer und Spieler und ein Lernprozess.

06.06.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Für den SVO Germaringen ist eine spannende, aber auch eine lehrreiche Saison zu Ende gegangen. Als Aufsteiger in die Bezirksliga gestartet musste der SVO bis zum vorletzten Spieltag zittern, ehe der angestrebte Klassenerhalt vorzeitig gefeiert werden konnte. Nach 30 Spieltagen schloss der SVO die Saison mit 40 Punkten und einem positiven Torverhältnis von 52:44 auf dem neunten Platz ab. „Die Jungs haben einfach eine überragende Rückrunde gespielt und ich hatte dabei immer ein positives Gefühl, dass wir dies aus eigener Kraft schaffen“, sagt der Sportliche Leiter Oliver Baumann erleichtert.

Druck und Anspannung im Abstiegskampf

Den Druck und die Anspannung konnte auch der Kapitän nicht leugnen. „Wir haben eine super Rückrunde gespielt und dennoch konnten wir uns nicht entscheidend absetzen, weil auch die Mannschaften um uns herum immer gepunktet haben. Dennoch haben wir unser Saisonziel erreicht“, sagt Fabian Wörz. Schaut man die Rückrunde isoliert an, so belegt der SVO mit 26 Punkten den vierten Platz. „Im Nachhinein betrachtet sind wir sicher etwas zu blauäugig in die Saison gegangen und haben einfach zu lange gebraucht, um in der Liga anzukommen“, sagt Baumann über die Gründe des durchwachsenen Saisonstarts. „Wir haben mehr und mehr gelernt, wie man Bezirksliga-Fußball spielen muss und dann auch zunehmend Punkte geholt. Natürlich ging auch ab der Rückrunde noch einmal ein Ruck durch die Mannschaft“, fügt Wörz an. Viel Lob gab es aus der Mannschaft auch für die Arbeit von Trainerneuling Johannes Martin, der ab dem elften Spieltag vom Co zum Chef aufgestiegen war.

Die Neuen haben gut eingeschlagen

„Auch Markus Wahmhoff, der ab dieser Zeit als neuer Co-Trainer fungiert hatte, war unglaublich wichtig für das Team. Er war in seinem Wirken sehr ruhig, jedoch hat er im Hintergrund die Fäden mitgezogen“, beschreibt der Kapitän die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam. Aber auch die bereits angesprochene Entwicklung der Mannschaft hat seinen Teil dazu beigetragen. Dominik Treischl, der zur Winterpause wieder zum SVO zurückgekehrt ist, war sicher ein Puzzlestück davon. „Er ist ein Typ Spieler, den man nicht unbedingt als Gegenspieler haben möchte“, sagt sein Mitspieler Andreas Mayr mit einem Schmunzeln. Sehr positiv hat sich auch der junge Jakob „Jay“ Müller entwickelt. „Er war eine der Überraschungen in dieser Saison“, sagt Trainer Johannes Martin über den 21-Jährigen, den er vom Verteidiger bis zum Stürmer überall einsetzen kann.

Dank an die unermüdlichen Fans

Ein großer Dank ging von Germaringer Seite jedoch an die zahlreichen Fans, die auch ihren Anteil daran hatten. Während die gesamte Bezirksliga in dieser Spielzeit einen Zuschauerschnitt von 148 hatte, kamen beim SVO zu den 15 Heimspielen durchschnittlich 209 Fans, damit belegte der Aufsteiger in der Liga den zweiten Platz. Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt dem SVO nach der Saison nicht, denn bereits für den 13. Juni ist der Trainingsauftakt für kommende Spielzeit geplant.