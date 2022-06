Vizeweltmeister und Alt-Stars dabei - 4. Benefizturnier von Hockey for Hope

Hockey for Hope aus Kaufbeuren lädt zum 4. Benefiz-Cup, dem größten Inlinehockeyturnier in Deutschland. Der Erlös kommt wieder bedürftigen Kindern zugute.

14.06.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Was als einmaliges Turnier als Abschied von der alten Sparkassenarena beim 25-jährigen Jubiläum der Kaufbeurer Initiative gedacht war, geht nun in seine vierte Ausgabe: der Benefiz-Cup Hockey for Hope (HfH). Nach einer Zwangspause in den Jahren 2020 und 2021 findet am 2. und 3. Juli Deutschlands größtes Inlinehockey-Turnier wieder statt.

Titelverteidiger aus Tschechien

Und das mit dem bisher höchsten Niveau: Es sind nicht nur der tschechische Titelverteidiger HC Boskovice, welcher mit Junioren-Weltmeistern und Vizeweltmeistern gespickt ist, am Start, sondern auch erstmalig die AH des ESV Kaufbeuren. Daneben sind neu dabei: Hockeytown Rosenheim, die German Avengers und die Sexy Unicorns. Auch wenn die Namen nach Hobbymannschaften klingen, so bestehen die Teams überwiegend aus Spielern der Eishockey-Oberliga und höher. Einziges Team, welches unter seinem richtigen Namen antritt, sind die Devils Ulm/Neu-Ulm aus der Bayernliga. Weitere Mannschaften kommen aus Kassel, Frankfurt, München, Augsburg, Schongau, Dachau, Kaufbeuren, Sonthofen/Oberstdorf und dem österreichischen Linz. Für das Turnier war nicht einmal Werbung notwendig, denn der gute Ruf sprach sich herum. So gab es in den vergangenen Monaten mehr Anfragen, als Plätze beim Turnier vorhanden sind.

Medaillen aus der Biberburg

HfH verzichtet wie bisher auf klassische Pokale. Wurden zuletzt die Trophäen von der Agnes-Wyssach-Förderschule Kempten angefertigt, gibt es im Jahr 2022 Medaillen, welche von den Kindern des Kinderheims Biberburg in Pforzen angefertigt werden. Kostenlose technische Unterstützung für die Statistiken, Live-Ticker und Turnierverwaltung erhält das Turnier von dem Kaufbeurer Start-up „itletics“. Ein Besuch des Turniers sei lohnenswert, denn HfH verlangt keinen Eintritt, zudem gibt es ab Sonntagmittag eine große Tombola.

Ein Ziel vor Augen

Sämtliche Erlöse aus den Turniergebühren, Gastro und Tombola gehen an Projekte und Organisationen für bedürftige Kinder und Jugendliche. HfH habe in seiner noch jungen Geschichte trotz der Corona-Zwangspause bereits knapp 46.000 Euro bedürftigen Kindern und Jugendlichen zukommen lassen – und die Veranstalter hoffen, mit diesem Turnier die Grenze von 50.000 Euro zu überschreiten.

Für die Tombola werden noch Preise gesucht – wer Hockey for Hope unterstützen kann sich auf der Internetseite informieren.

Lesen Sie auch