Volle Kraft voraus - Handballer der SG vor dem Saisonstart

Die SG Kaufbeuren/Neugablonz startet in die neue Saison. Die Bezirksoberliga ist dieses Mal deutlich stärker besetzt. Doch die SG hat einen neuen Trainer. Auftakt in Weilheim.

22.09.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Die neue Handballsaison steht für die SG Kaufbeuren/Neugablonz vor der Tür. Die Erste Herrenmannschaft geht in eine Saison mit großen Herausforderungen. Denn die diesjährige Bezirksoberliga ist durch die Landesligaabsteiger Eichenauer SV, TSV Landsberg und TuS Fürstenfeldbruck II sehr stark.

Zwei Abgänge kompensiert

Dazu kommen auch noch ambitionierte Aufsteiger wie der TV Waltenhofen und die HSG Gröbenzell-Olching. Es wird also sicher spannend, knapp und öfter auch dramatisch werden. Zudem hat die SG mit Christian Klöck einen neuen Trainer auf der Bank – Zuschauer und Verein dürfen gespannt sein, wie die Mannschaft seine Handball-Philosophie umsetzt. Der Kader der Kaufbeurer ist im Vergleich zur vergangenen Saison fast gleich geblieben. Aber auf der Torhüterposition gab es einen Wechsel: Attila Aponyi zog es zum Ligakonkurrenten TV Immenstadt, dafür kam mit Nils Hipper ein starker Keeper aus Hessen. Und im Rückraum Rechts verstärkt nun Joachim Gollmitzer vom TSV Mindelheim das Team. Das Saisonziel der SG ist ein gesicherter Mittelfeldplatz. Die Ausgeglichenheit und Spielstärke der BOL in dieser Spielzeit lässt eine genauere Prognose nicht zu.

Zu Gast beim TSV Weilheim

Der Gegner am Samstag ist der TSV Weilheim. Gegen die Oberbayern hatte die SG vergangene Saison eine ausgeglichene Bilanz. Während die Partie beim TSV hoch verloren ging, drehte die SG zuhause den Spieß um und feierte einen überzeugenden Erfolg. Das Spiel ist also völlig offen. Trainer Christian Klöck kann bis auf die Langzeitverletzten wohl auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Nach der langen Vorbereitungsphase ist sein Team voll motiviert und will erfolgreich in die Saison starten. Anwurf ist um 19 Uhr in der Jahnhalle in Weilheim.

Abenteuer Landesliga für die C-Jugend

Ebenfalls mit einem Auswärtsspiel startet die weibliche A-Jugend in die Saison. Sie ist zu Gast beim Eichenauer SV. Auch da ist die Partie offen. Vor allem kommt es bei den SG wieder auf die Abwehr an. Sollte diese so stehen und aktiv arbeiten wie vorige Saison, dann sind zwei Punkte möglich. Das Spiel in der Sporthalle an der Budrio-Allee beginnt um 14.15 Uhr. Für die weibliche C-Jugend hat die Saison in der Landesliga schon begonnen – sie verlor 24:39. Zum Auftakt des Abenteuers Landesliga hat die C-Jugend beim HCD Gröbenzell eine deutliche Niederlage einstecken müssen. Die Gastgeberinnen spielten konzentriert, während die Kaufbeurerinnen sehr nervös in das Spiel gingen. Das führte zu vielen unnötigen Ballverlusten. Zahlreiche vergebene Torchancen taten ihr Übriges.