Volltreffer beim Damenpreisschießen - 246 Frauen im Gau dabei

03.06.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Nach Corona geht es langsam wieder aufwärts. Das betrifft auch das Damenpreisschießen im Sportschützengau Kaufbeuren-Marktoberdorf. Die Zahl der Teilnehmerinnen ist bei der jüngsten Auflage wieder gestiegen. Und das Niveau der Ergebnisse ist hervorragend.

Erstmals Auflage-Mannschaften dabei

264 Frauen beteiligten sich am 42. Wettbewerb. Davon waren 45 Auflage-Schützinnen. 59 Mannschaften wurden im Stehendbereich gebildet. Dabei gab es eine Premiere: Zum ersten Mal waren Auflage-Mannschaften gemeldet, insgesamt neun. Geschossen wurde an sechs Tagen in den Schützenhäusern von Prinz-Alfons-Schützen Hirschzell, Burgstaller Lengenwang und Diana Friesenried. Die sind mit modernster Technik ausgestattet.

Magnusschützen Leuterschach gewinnen

Bei den Mannschaften gibt es ausschließlich die Blattlwertung. Sieger wurden die Magnusschützen Leuterschach I mit einer Teilersumme von 55,9. Es folgten Ebersbach IV mit 81,7 und mit einem Hauch Rückstand Aufkirch I mit 81,8. Zum guten Ergebnis der Leuterschacher trug vor allem der beste freihändig geschossene Zehner des gesamten Wettbewerbs bei. Lisa Holzheu hatte einen 5,0-Teiler erzielt. Noch besser war Anni Schorer von Magnusschützen Leuterschach mit einem 4,4-Teiler bei den Auflage-Schützinnen.

Susanne Angeli überzeugt

Auch die Ringergebnisse sorgten für strahlende Gesichter. Schon fast sagenhafte 297 von 300 Ringen erzielte Susanne Angeli von den Rotensteinern Ruderatshofen. Auch Anna Rosa Probst aus Apfeltrang und Verena Lacher aus Aufkirch trafen beachtlich (295). In der Kategorie Damen Auflage führt Marianne Lederle von der Eintracht Huttenwang die Siegerliste mit 300 Ringen an, ihr folgt Gisela Portner von der ZSG EV Biessenhofen (296).

Siegerehrung in Mauerstetten

Viele gut gelaunte Frauen waren im Sonnenhof in Mauerstetten bei der Siegerehrung. Dank großzügiger Spenden von Vereinen oder Gönnern gab es für jede Schützin einen Geld- oder Sachpreis. Auch Bezirksdamenleiterin Gisela Leutenmaier war zu Besuch. Sie freute sich über die traditionsreiche Veranstaltung mit Schießen in geselliger Runde ebenso wie Bürgermeister Armin Holderried, Dritter Schützenmeister Josef Heiland, Andreas Bertele vom Schützenverein Mauerstetten und Gaudamenleiterin Alexandra Martin.