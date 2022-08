Vom Eis auf den Asphalt - Oppolzer auf neuem Terrain

Nicht mehr in der Arena, sondern auf den Straßen in und um Kaufbeuren ist Daniel Oppolzer nun unterwegs. Wie sein Leben nach der Eishockey-Profikarierre aussieht.

Als riesengroßer Werbe-Aufkleber auf einem Bus der VG Kirchweihtal fährt der ehemalige Eishockeyspieler Daniel Oppolzer schon seit Jahren kreuz und quer durch Kaufbeuren. Seit Kurzem ist der inzwischen 33-Jährige, der seine Profi-Karriere im Sommer 2021 beendete, auch persönlich häufig auf den Straßen in und um Kaufbeuren unterwegs.

14 Monate nach München gependelt

Oppolzer hat kürzlich den Anwärterschein zum Fahrlehrer bestanden und kurvt bereits mit ersten Fahrschülerinnen und Fahrschülern durch die Gegend. 14 Monate lang drückte der ehemalige Stürmer zuletzt am Münchner Verkehrsinstitut die Schulbank. Verkehrsrecht, Pädagogik, Psychologie und mehr waren die Themen der intensiven Ausbildung. „Am Abend war ich dann oft total geplättet“, sagt Oppolzer, der morgens oft den ersten Zug um fünf in die Landeshauptstadt nahm und erst gegen 18 Uhr wieder zurück in Kaufbeuren war. Und der Lernstoff war nicht einfach.

Antriebsstränge skizzieren

Während Oppolzer im Bereich Pädagogik noch von seiner Zeit an der Fachoberschule profitierte, in der er diesbezüglich bereits unterrichtet wurde, tat er sich vor allem im Fach Technik schwer: „Da mussten wir teilweise komplette Antriebsstränge skizzieren.“

Fahrlehrer in der Familie

Oppolzers Vorteil: Er hatte innerhalb der Familie viele Ansprechpartner. Seine Ehefrau Corinna, gebürtige Folter, arbeitet im Büro der stadtbekannten Fahrschule – Chef Helmut ist Daniels Schwiegervater. „Da habe ich viele Tipps und immer Hilfe bekommen, wenn ich sie gebraucht habe“, sagt der 33-Jährige. Für die Fahrschule Folter ist er nun auch als Fahrlehrer im Einsatz. „Ich habe mir diesen Beruf gar nicht so anstrengend vorgestellt“, gibt er offen und ehrlich zu. „Man muss zu jeder Zeit voll konzentriert sein. Es geht schließlich um Gesundheit und auch um Sachwerte“, sagt er.

Sitzen erfordert Sport

Der Spaß an der neuen Aufgabe überwiegt, wenn der in aller Regel im Sitzen ausgeübte Beruf aber auch neue Herausforderungen mit sich bringt. Für die eigene Gesundheit versucht Oppolzer wieder regelmäßiger Sport zu machen. Ein bisschen Kardio hier, ein wenig Fitnessübungen dort. Bei der Alt-Herren-Mannschaft des ESV Kaufbeuren ist er häufiger anzutreffen. Ohnehin hat er noch gute Kontakte zu den Jokern. Mit einigen Spielern hat er einen kleinen Stammtisch ins Leben gerufen –und ohnehin kann sich der Ex-Kufencrack vorstellen, irgendwann im Nachwuchs des Vereins mitzuhelfen und „ein bisschen was zurückzugeben.“

Gute Erinnerungen an die eigene Prüfung

Aktuell aber gilt sein Fokus noch seinem Einstieg in den neuen Job. In den zwei Jahren, in denen er den Anwärterschein hat, muss er noch eine theoretische Lehrprobe abhalten und eine Fahrstunde im Auto vor einem Prüfer absolvieren. An die eigenen Fahrstunden, die Oppolzer einst während seiner DNL-Zeit in Garmisch absolvierte, hat er indes gute Erinnerungen.

Mehr Verkehr, Schilder und Autos

Seine eigene Führerscheinprüfung bestand er direkt im ersten Anlauf. Dazu will er nun vielen Schülerinnen und Schülern verhelfen. „Das ist eine wichtige Aufgabe. Es gibt heute viel mehr Verkehr als früher, viel mehr Verkehrsschilder, mehr parkende Autos und zum Beispiel in Neugablonz auch die eine oder andere zunächst etwas verwirrende Kreuzung.“

DNL-Nachwuchs als Fahrschüler

Zu seinen Schülern gehören derzeit übrigens auch einige Nachwuchsspieler des ESVK. „Da müssen wir dann aufpassen, dass wir nicht zu viel über das Eishockey quatschen. Manchmal sage ich dann, dass wir unsere Gespräche auf die Zeit nach der Fahrstunde verlagern“, erzählt der ehemalige Stürmer grinsend. Der Kontakt zum ESVK, er reißt bei Daniel Oppolzer also einfach nicht ab.