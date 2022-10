Vom Fleischspieß bis zur E-Mobilität: Smarte Technik aus Kaufbeuren

In Kaufbeuren wird an drahtloser Sensorik geforscht: Warum sich das Unternehmen Promicron und das Technologietransferzentrum als Impulsgeber sehen.

19.10.2022 | Stand: 11:58 Uhr

Vom amerikanischen Hobbykoch bis zu Formel-1-Teams - viele Bereiche profitieren von den Entwicklungen aus dem Hause Promicron. Die Produktreihe Spike misst Kräfte in der industriellen Metallbearbeitung, in der smarten Küche wird der energiefrei arbeitende, drahtlose Kerntemperaturfühler in einem Fleischspieß zur automatischen Backofenregelung eingesetzt. Die jüngste Entwicklung aus dem Kaufbeurer Technologieunternehmen misst drahtlos die Magnettemperatur im Elektromotor von Autos, womit sich die Dauerlast ohne Mehrkosten steigern lässt. Seit der Markteinführung im Mai 2022 auf der Berliner Fachmesse für Elektromobilität haben nach Unternehmensangaben 15 Automobilhersteller oder deren Zulieferer Prüfstands-Applikationen von Promicron bestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.