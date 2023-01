Vom Kampfschlumpf zum ersten Dan

Jugendarbeit des Taekwondo Team Buron macht sich bemerkbar: erste Schwarzgurte aus dem eigenen Nachwuchs.

11.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Das Taekwondo Team Buron Kaufbeuren (TTBK) richtete eine Schwarzgurtprüfung in den eigenen Räumlichkeiten aus. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte waren alle Prüfungsteilnehmer unter 18 Jahre. Dies hat den Hintergrund, dass beim Team Buron bereits mit drei Jahren bei den Kampfschlümpfen mit Taekwondo begonnen werden kann.

Drei Monate Vorbereitung

Nach dreimonatiger intensiver Vorbereitung und einem schweißtreibenden Dan-Vorbereitungslehrgang stellten sich fünf Prüflinge des TTBK und ein Athlet vom TSV Neubiberg den Herausforderungen. Als Prüfer fungierte der ehemalige Landestrainer Jens Bolduan (4. Dan). Drei Stunden wurden die Anwärter in den Fächern Formen, Einschrittkampf, Wettkampf, Selbstverteidigung und Bruchtest geprüft. Jüngste, derzeitige Kinderschwarzgurtträgerin (Poom) ist nun Sarah Speiser. Die 14-Jährige begann mit vier Jahren beim TTBK bei den Kampfschlümpfen mit Taekwondo. Aufgrund der individuellen Förderung von Formentrainer Maik Niepelt und späterem Feinschliff in der Fortgeschrittenengruppe von Hannah und Michaela Zimmermann war der perfekte Grundstein gelegt. Die deutsche Jugendcupsiegerin präsentierte sich in Bestform und zeigte eine gute Prüfung.

Prüfung mit Nasenbeinbruch

Raphael Hafenmaier wiederum hatte keine leichte Vorbereitung. Ein unglücklicher Nasenbeinbruch beim Zusammenstoß im Training zeigte die Intensität der Vorbereitungszeit. Der 15-Jährige ließ sich davon aber nicht beirren und arbeitete mit fünf Einheiten pro Woche an seinem großen Ziel. Prüfer Jens Bolduan lobte Hafenmaier für seine sehenswerte Prüfung. Er erhielt in allen Fächern überdurchschnittliche Wertungen. Als Assistenztrainer fungiert er ebenfalls seit Jahren, um dort sein Wissen an den Nachwuchs weiterzugeben.

Prüfung mit Bänderriss

Auch Anna Paul hatte im Vorfeld mit einem Bänderanriss zu kämpfen. Die 15-Jährige, die seit Jahren ein Aushängeschild im Formenbereich des TTBK ist, glänzte trotz Handicap in allen Prüfungsfächern mit Bravour und zeigte gute Techniken. Auch sie ist bereits ein großes Vorbild für die Kleinsten und fungiert seit 2022 als Hilfstrainerin.

Fünf neue Meister

Moritz Kranz (15) und Rafail Petrakidis (15) rundeten die hundertprozentige Erfolgsquote bei der Danprüfung ab. Die beiden Gymnasiasten zeigten, dass bei TTBK Breitensport auf Spitzenniveau betrieben wird. Beide starten seit Jahren zusammen mit Hafenmaier erfolgreich als Team im aktiven Formenlaufen. Das Duo zeigte gute Leistungen in allen Fächern und einen sehenswerten Bruchtest, bei dem beide mit einer Sprungtechnik über ein Hindernis ein Brett zerstörten. Dafür gab es von den Zuschauern kräftigen Applaus. Der Vorstand überreichte danach den neuen „Meistern des Taekwondo“ den schwarzen Gürtel.