Von Bogenschießen bis Turnen - Kaufbeuren ehrt Sportler

Die Stadt Kaufbeuren zeichnet 16 Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2021 aus, die überregional erfolgreich waren - von süddeutschen Meisterschaften bis Weltmeisterschaften.

27.05.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Im historischen Sitzungssaal des Rathauses wurden Sportlerinnen und Sportler geehrt, die 2021 für Kaufbeurer Vereine erfolgreich im Einsatz waren. Aufgrund der im vergangenen Jahr weiterhin eingeschränkten Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten wurden diesmal nur die überregional erfolgreichen Athleten ausgezeichnet – auf eine Kür zum Sportler des Jahres wurde verzichtet.

Städtische Botschafter

Oberbürgermeister Stefan Bosse würdigte 16 Ausgezeichnete – auch als Botschafter für die Stadt: „Mein Dank geht an alle Sportlerinnen und Sportler, die die Stadt Kaufbeuren mit ihren außergewöhnlichen Leistungen vertreten und repräsentieren. Dieses Engagement soll dementsprechend gewürdigt werden. Auch den Vereinen, die mit ihren Strukturen und vielen Ehrenamtlichen solche Erfolge möglich machten, gebührt mein Dank. Das ist etwas ganz Besonderes.“

Auch die U20 des ESVK wird gewürdigt

OB Bosse übergab Urkunden an folgende Sportlerinnen und Sportler persönlich: Lukas Demuth: 1. Platz Bayerische Meisterschaft Kraft-Drei-Kampf. Daniel Fritsch: 3. Platz Deutsche Meisterschaft Gewichtheben. Aline Hiebsch (alle drei Athletik-Club Kaufbeuren): 1. Platz Bayerische Meisterschaft Kraft-Drei-Kampf. Tobi Swarovsky (Kraftsportverein Kaufbeuren): 2. Platz Süddeutsche Meisterschaft Muay-Thai. Donat Vogel (BSC Buronen Kaufbeuren): 5. Platz DM Bogenschießen. Yannik Burghart und Markus Schweiger (beide ESVK): Teilnahme an der Weltmeisterschaft der U20 in Edmonton im Eishockey. Philipp Bidoul: Stellvertretend für die U20 des ESVK in der DNL, deren Saison pandemiebedingt vorzeitig beendet wurde.

Viele Kraftsportler und Muay Thai-Athleten

Ihre Auszeichnungen nicht persönlich entgegennehmen konnten: Lucia Hacker (DAV Sektion Kaufbeuren): 17. Platz Europameisterschaft Kanu Freestyle. Simon Bobritz: 2. Platz Bayerische Meisterschaft Kraft-Drei-Kampf. Björn Hertrampf (beide AC Kaufbeuren): 3. Platz WM und 1. Platz EM Gewichtheben. Fiona Illig: Teilnahme an den Europa-Turnieren in Grenoble und Bratislava Fechten. Desiree Girgenti (beide Turnverein 1858 Kaufbeuren): 3. Platz DM Kunst- und Geräteturnen. Martin Slach: 1. Platz Bayerische Meisterschaft Kraft-Drei-Kampf. Sandra Brand: 3. Platz Süddeutsche Meisterschaft Muay Thai. Michael Fürstler: 2. Platz Süddeutsche Meisterschaft Muay Thai.