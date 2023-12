Der Ostallgäuer Sportartikelhersteller Warrior rüstet weltweit aus

Der Sportartikelhersteller Warrior rüstet die NHL aus - die übrige Welt und der ESV Kaufbeuren werden aus Ebenhofen beliefert. Wer dabei die Hauptrolle spielt.

02.12.2023 | Stand: 12:17 Uhr

Am westlichen Ortsausgang von Ebenhofen könnte es nicht ländlicher sein: Kühe grasen dort auf Wiesen, Traktoren werden zum Verkauf angeboten und im Nachbarort stellt eine Käserei Butter her. Und doch tummeln sich dort gelegentlich Topsportler. Denn in Ebenhofen hat der Eishockeyausrüster Warrior International mit Sitz in Marktoberdorf seine Dependance: In Ebenhofen befinden sich nicht nur zwei Lager, sondern werden auch Eishockeyclubs aus der DEL oder DEL2 – der ESV Kaufbeuren – sowie NHL-Cracks wie Leon Draisaitl oder Lukas Reichel begrüßt, um ihr Equipment zu optimieren. „Die waren fast alle schon hier, um Fotos oder Videos zu machen“, berichtet Matthias Wolf, Hauptgeschäftsführer Warrior International.

