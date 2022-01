Aktionsgemeinschaft möchte mehr über das Mobilitätsverhalten der Menschen herausfinden, bevor sie sich äußert. Sprecher Guido Zeller plädiert dafür, „den Druck aus dem Kessel“ zu nehmen.

14.01.2022 | Stand: 07:55 Uhr

Soll der Verkehr in der Altstadt beruhigt werden? Was ist sinnvoll, was nicht? Diese Fragen werden derzeit in der Geschäftswelt und in der Bevölkerung diskutiert. Denn am Mittwoch präsentierte die Stadtverwaltung mehrer Vorschläge für die Veränderung der Innenstadt. Nach einer Pressekonferenz am Vormittag, gab es einen eigenen Online-Vortrag dazu für das Führungsteam der Aktionsgemeinschaft (AK). Am Abend schließlich wurde das Konzept dem Bauausschuss des Stadtrats vorgestellt.