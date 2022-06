Vorbereitungen: Beim SVO Germaringen rollt wieder der Ball

Die Mannschaft von Trainer Franz Zimmermann ist in dieser Woche ins Training gestartet. Wie die Pause genutzt wird und wann es wieder ernst wird.

18.06.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Beim SVO Germaringen rollt wieder der Ball. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga ist die Mannschaft von Trainer Franz Zimmermann in dieser Woche in die Vorbereitung zur neuen Saison gestartet. Insgesamt 16 Mannschaften umfasst die neue Bezirksliga Süd und der Saisonstart ist für den 23. und 24. Juli vorgesehen.

Das ganze Team ist voller Vorfreude

„Trotz der kurzen Pause ist die Vorfreude auf die Vorbereitung und die neue Saison natürlich im gesamten Team sehr groß“, sagt Kapitän Fabian Wörz, der als junger Spieler den damaligen Abstieg aus der Bezirksliga noch miterlebt hat. In der sechs wöchigen Vorbereitung stehen neben zahlreichen Trainingseinheiten auch vier Testspiele gegen Raisting, Peiting, Neugablonz, Penzing, sowie ein Turnier beim TSV Friesenried auf dem Programm.

Pause nötig, um fit zu werden

„Wir brauchen diese sechs Wochen damit wir auch topfit in die Saison starten können“, sagt der Coach, der in der Bezirksliga durchaus eine höhere Intensität erwartet. In der ersten Trainingswoche nach der Pause stand zunächst die Ballgewöhnung, Grundlagenausdauer und Beweglichkeit auf dem Programm. Personell vertraut man beim SVO dazu den Aufstiegshelden aus der Kreisliga. „Wir haben einen guten intakten Kader dem ich die Bezirksliga durchaus zutraue. Zudem drängen mit Tobias Storch, Jakob Müller, Luca Eder und Jonas Köber jungen hungrige Leute nach, die bereits bewiesen haben, dass man auf sie zählen kann“, sagt Trainer Franz Zimmermann.

Klassenerhalt steht an erster Stelle

Sportlich steht für den Kapitän zunächst einmal der Klassenerhalt an erster Stelle. „Aber wir wollen natürlich unsere Art Fußball zu spielen weiter fortführen“, sagt Fabian Wörz, der in der neuen Saison mehr taktischen und technisch versierteren Fußball erwartet. Möglichst in jedem Spiel Punkte sammeln lautet das Motto des Trainers, der sich ebenfalls auf seine erste Bezirksliga-Saison freut.

Lesen Sie auch