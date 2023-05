Kammerchor-Wettbewerb bringt internationalen Musikgenuss nach Waal

Der 18. Kammerchor-Wettbewerb führt auch in die Kirche St. Anna in Waal. Die Akustik dort ist außergewöhnlich, was die Künstler für sich zu nutzen wissen.

30.05.2023 | Stand: 12:39 Uhr

Zu einem erlesenen Musikgenuss kamen zahlreiche Besucherinnen und Besucher eines Abendkonzerts während des 18. Internationalen Kammerchor-Wettbewerbs in der Kirche St. Anna in Waal. Drei der 13 Ensembles gastierten - außerhalb der Wertungsrunden - in der Pfarrkirche, die wegen ihrer Akustik gerühmt wird. Die Moderation des Konzertabends hatte Jan Schumacher übernommen. Er ist Mitglied des Künstlerischen Komitees des Wettbewerbs, der während der Pfingsttage unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Professor Jürgen Budday in Marktoberdorf stattfand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.