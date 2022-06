Wälder im Blick statt Jasmin in der Nase - Desiree Girgenti zieht es vom Comer See nach Kaufbeuren

Desiree Girgenti startet beim TV Kaufbeuren ihre zweite Karriere. Inzwischen ist die 49-Jährige mit drei deutschen Meistertiteln eine der erfolgreichsten Seniorinnen in Bayern. Das liegt auch an der Allgäuer Luft.

11.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Jasmin, Oleander oder Zypressen – das sind die ersten Düfte, die Reisenden aus den Norden am Comer See in die Nase steigt. Obendrein ist das Klima mild und gibt es bei Lecco am Südostufer angeblich das schönste Panorama. Und wer dennoch nach oben will, findet in den bizarren Bergformationen viel Platz zum Wandern und Klettern. All das schätzt zwar auch Desiree Girgenti – sie wurde in Lecco geboren.

