Wahlkampf und Flugblatt-Affäre: So reagieren die Kaufbeurer auf Hubert Aiwanger

Knapp 300 Menschen kommen zum Gablonzer Haus, um Bayerns Wirtschaftsminister zu erleben. Überzeugt der umstrittene Freie-Wähler-Chef sein Publikum?

24.09.2023 | Stand: 13:44 Uhr

Hubert Aiwanger teilt gerne aus, auch an diesem Samstagnachmittag im Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz. Zwei Wochen vor der Landtagswahl in Bayern wird schnell klar: Aus der Sicht des Freien-Wähler-Chefs macht die Berliner Ampelkoalition ziemlich viel falsch. Für seine Kritik findet er deutliche Worte. Aiwanger spricht beispielsweise von einer "vergifteten politischen Stimmung", weil man überhaupt nicht mehr wisse, was man wie sagen dürfe. Und davon, dass Politiker keine "Fabelwesen vom anderen Stern" sein dürften, "die alles besser wissen".

