Warum Blumen und Kerzen an Kaufbeurer Urnenwand verboten sind

Immer wieder werden vor der Urnenwand am Kaufbeurer Waldfriedhof Blumen und Kerzen abgelegt. Die Stadt hat Verbotsschilder angebracht. Das sind die Hintergründe.

21.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Eine Nische in der Urnenwand hat einen großen Vorteil: Die Grabpflege entfällt, was vor allem Angehörigen, die wenig Zeit haben oder weiter weg wohnen, zugute kommt. Ganz darauf verzichten, Kerzen oder Blumen abzulegen, wollen viele Bürgerinnen und Bürger dann aber wohl doch nicht. Deshalb hat die Stadt vor kurzem neue Hinweisschilder auf dem Waldfriedhof aufgestellt.

"Typisch deutsches Vorschriftenwesen", beklagt ein Kaufbeurer

Das wiederum bezeichnet ein Kaufbeurer als „typisch deutsches Vorschriftenwesen“. Dem 54-Jährigen ist das Schild an Allerheiligen aufgefallen. „Man muss den Text mal auf sich wirken lassen und überlegen, was Sinn und Zweck dieses Hinweises sein soll“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ist es verwerflich, wenn Angehörige von Urnengräbern in Wandnischen eine Kerze oder Blumenschmuck am Boden ablegen, sofern diese auch wieder von ihnen entfernt werden?“, fragt er und bezeichnet es als „kleinkariert“, wenn frische Blumen und Kerzen weggeräumt werden. „Die kosten ja auch Geld.“ Er glaube nicht, dass irgendjemand etwas dagegen hat – „außer die Friedhofsverwaltung Kaufbeuren“.

"Es sieht oft aus wie Kraut und Rüben", sagt Friedhofsleiter Mathias Müller

Die Erfahrung zeige jedoch, dass „die Sachen in den seltensten Fällen wieder weggeräumt werden“, sagt Mathias Müller, Leiter des Standesamts und der Friedhöfe. „Jeder, der eine Nische in der Urnenwand kauft, unterschreibt, dass nichts abgelegt werden darf und dass er einverstanden ist, dass die Gestaltung der Stadt obliegt.“ Es habe auch schon vorher Hinweistafeln gegeben, die seien aber nicht so auffällig gewesen. Zuletzt häuften sich die Verstöße, was vielleicht auch am Trauermonat November liegt, sodass die orangefarbenen Zettel aufgehängt wurden. „Es sieht oft aus wie Kraut und Rüben“, schildert Müller. Die Mitarbeiter müssten das dann entfernen und kämen nicht mehr zu ihrer eigentlichen Arbeit – der Pflege des Friedhofs. „Und das führt dann auch wieder zu Beschwerden“, sagt Müller.