Kemnater Römerturm: Ein Name, der in die Irre führt

In unserem Kaufbeurer AZ-Adventskalender geht es im zweiten Türchen um den Bergfried der Burg Kemnat. Wie es zu der unpassenden Bezeichnung "Römerturm" kam.

06.12.2022 | Stand: 18:23 Uhr

Zu kaum einer Zeit im Jahr passen Legenden und Anekdoten so gut wie zu den Tagen vor Weihnachten. Deswegen füllen wir unseren Adventskalender heuer mit Erzählungen. Die stehen so vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern, aber lassen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in so manches Kaufbeurer Geheimnis eintauchen.

Anders als der Name vermuten lässt, ist der Römerturm in Kemnat nicht von dem gleichnamigen Volk aus der Antike gebaut worden. Eigentlich entstand der Bergfried 1185 und war Teil einer mittelalterlichen Burg. „1803 hat der bayerische Staat die Burg an einen Bauunternehmer verkauft, um diese abzubrechen“, sagt Markus Schindele, Vorsitzender des Theatervereins Burgspiele Kemnat.

Die Burg Kemnat wurde bis auf den Turm und ein Amtshaus abgerissen

Die Ziegelsteine und Dachplatten habe man wiederverwendet. Dies sei im Zuge der Säkularisation geschehen, bei der der Staat Kirchengüter in Beschlag nahm. Der Bergfried und das Amtshaus waren die wenigen Gebäude, die dem Abriss nicht zum Opfer fielen. „Mit den Quadern des Turms konnte der Besitzer nichts mehr anfangen“, sagt Schindele. 1838 erwarb der Historische Verein Schwaben den Turm und renovierte einige Jahre später.

Die Betitelung „Römerturm“ stamme ebenfalls aus dem 19. Jahrhundert. König Ludwig I. habe damals alles unter Schutz gestellt, das römischen Ursprungs war. Deshalb suchten die Menschen überall nach Spuren des antiken Volkes. Da 1793 zwei alte Geldstücke auf dem Burggelände in Kemnat gefunden wurden, gingen die Menschen davon aus, dass der Turm von den Römern stammt. „Eigentlich waren die Münzen kein eindeutiges Indiz. Sie waren früher auch hier ein gängiges Zahlungsmittel“, sagt Schindele.

