Warum es in Eggenthal künftig keine Bürgersprechstunde am Abend mehr gibt

Bisher konnten Bürger aus Eggenthal am Donnerstagabend ohne Termin mit ihren Anliegen zu Bürgermeisterin Karina Fischer kommen. Warum sich das nun ändert.

02.04.2023 | Stand: 03:57 Uhr

Ab sofort gibt es in Eggenthal am Donnerstagabend keine Bürgersprechstunde mehr mit Bürgermeisterin Karina Fischer. Die Sprechstunde am Dienstagvormittag von 10 bis 12 Uhr bleibt unverändert.

Bürgermeisterin Karina Fischer: "Die Sprechstunde am Donnerstagabend war nicht wirklich bürgerfreundlich"

„Es hat sich in den vergangenen drei Jahren herausgestellt, dass die Sprechstunde am Donnerstag von 17 bis 18 Uhr nicht wirklich bürgerfreundlich ist, zumal viele Bürger zu dieser Zeit auch noch arbeiten und deshalb die Donnerstagssprechstunde sehr gering in Anspruch genommen wurde“, teilt die Bürgermeisterin auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Bürgerinnen und Bürger aus Eggenthal können jederzeit einen Termin mit der Bürgermeisterin vereinbaren

Es sei seit ihrem Amtsantritt gängige Praxis, dass feste Termine mit den Bürgerinnen und Bürgern vereinbart werden, „um die nötige Zeit zu haben und die Gespräche ohne Druck führen zu können, ganz egal ob um 18 Uhr oder 20 Uhr“. Sie richte sich nach den Zeitfenstern der Bürgerinnen und Bürger und nicht umgekehrt. „Ich denke, wir haben die Erfahrungen der letzten drei Jahre in eine gute Lösung gepackt“, sagt die Bürgermeisterin.

Karina Fischer ist, von Außerhausterminen abgesehen, immer Montag-, Dienstag-, Donnerstag- und Freitagvormittag (bei Bedarf auch nachmittags) im Gemeindeamt. Über das Vorzimmer, das Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr besetzt ist, können Termine mit Bürgermeister Karina Fischer für die Vormittags-, Nachmittags- und Abendstunden vereinbart werden. Kontakt: Telefon 08347/920021 oder per E-Mail an gemeinde@eggenthal.de.