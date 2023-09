Warum es in Kaufbeuren so schnell kein Windrad geben wird

Die Generation KF drängt darauf, auch im Stadtgebiet Windstrom zu erzeugen. Doch die Voraussetzungen dafür sind aus mehreren Gründen schlecht.

26.09.2023 | Stand: 18:01 Uhr

Wo wären im Stadtgebiet Windräder möglich, mit denen auch Kaufbeuren die Energiewende voranbringen könnte? Diese Frage hatte die Stadtratsfraktion Generation KF an die Verwaltung gerichtet. Die Antwort, die sie bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses darauf erhielt war ernüchternd. Oberbürgermeister Stefan Bosse selbst erläuterte ausführlich die Lage und die Entwicklungen in Sachen Windkraftanlagen. Denn in seiner Funktion als Vorsitzender der Regionalen Planungsverbandes Allgäu ist er seit Langem mit diesem Thema beschäftigt.

