"Das Thema ist für uns selbstverständlich": Sparkasse Kaufbeuren zeigt sich in Regenbogenfarben

Der Juni ist "Pride Month": Für die Sparkasse Kaufbeuren Anlass, ein Zeichen für Toleranz zu setzten.

11.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der Juni ist die Zeit der Regenbogenfarben, vor allem in den sozialen Netzwerken. Es ist der Pride Month – der Monat des Stolzes, in dem Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung in vielen Ländern ausgegrenzt oder verfolgt wurden und werden, im Mittelpunkt stehen. Viele Unternehmen zeigen Solidarität, setzen ein Zeichen für Toleranz, indem sie ihr Logo vorübergehend mit Regenbogenfarben unterlegen. So macht es derzeit auch die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren. Das bekannte S, eines der ältesten Markenzeichen in der Kreditwirtschaft, ist im Juni mit den schillernden Farben der Pride-Bewegung statt mit rotem Untergrund verschmolzen.

„Das Thema ist für uns schon lange selbstverständlich“, sagt Vorstandsvorsitzender Tobias Streifinger. Die Sparkassen-Finanzgruppe ist deutschlandweit an der Aktion beteiligt. Etliche öffentlich-rechtliche Kreditinstitute im Verband nehmen daran teil, allerdings nicht alle. „Wir unterstützen das gerne“, sagt Streifinger. Wird die Finanzwelt jetzt also bunt statt grau? Dieser Frage kann der Sparkassenchef wenig abgewinnen. „Soweit ich das aus meiner bisherigen Erfahrung einschätzen kann, ist die Finanzwelt wie jede große Wirtschaftsbranche ein Spiegelbild der Gesellschaft und damit ganz automatisch bunt“, sagt er.

Vielfalt in Kaufbeuren: Von der Pride Week bis zum queeren Jugendtreff

Die Stadt Kaufbeuren betont seit jeher ihre Vielfalt. Sie ist Gastgeberin der Allgäu Pride Week, einer Veranstaltungswoche, die für mehr Präsenz von sogenannten queeren Themen in der Region steht. Queer ist ein Sammelbegriff für alle, die sich nicht der heterosexuellen Geschlechternorm zugehörig fühlen. Der Stadtjugendring möchte nach einem ersten Treffen im „Eckpunkt“ in der Schmiedgasse sogar einen regelmäßigen queeren Jugendtreff etablieren. Recht neu ist, dass sich Kaufbeurer und Ostallgäuer Unternehmen mit dem Erkennungsmerkmal der Pride-Bewegung virtuell zur Vielfalt bekennen.

„Digitale Medien werden mittlerweile von nahezu allen Bevölkerungsgruppen genutzt“, sagt Streifinger. „Wir nutzen dies als Unternehmen auch zur Kundenkommunikation und Information, aber eben vollkommen offen und ohne Abgrenzung.“ Reaktionen von Kunden über die sozialen Medien hinaus hätten ihn noch nicht erreicht.

Sogar die Bankenaufsicht fordert Diversitätsrichtlinien

Für die Sparkassen-Mitarbeiter sei das Bekenntnis im Übrigen kein großes Ding. „Wir stehen als öffentlich-rechtlicher Arbeitgeber in einer gesellschaftlichen Verantwortung“, sagt Streifinger. „Dazu gehören Chancengleichheit, Offenheit und Toleranz als Selbstverständlichkeiten.“ Werte, die Teil des nachhaltigen Wirtschaftens seien, sagt er. Und letztlich fordere mittlerweile sogar die Bankenaufsicht, eine Diversitätsrichtlinie einzuhalten.

