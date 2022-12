Was der Heimatverein Kaufbeuren vom geplanten Behördenzentrum hält

Der Heimatverein Kaufbeuren steht den Plänen für einen Behördenneubau kritisch, aber grundsätzlich positiv gegenüber. Das hat er am Standort auszusetzen.

04.12.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Die Pläne für ein Behördenzentrum an der Bahnhofstraße zwischen Bahnhof und Sportanlage haben den Heimatverein Kaufbeuren auf den Plan gerufen. Er hätte die Einrichtung lieber in der Innenstadt gesehen. „Welche Impulse sollen von einer Behörde ausgehen, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie aus dem Zug steigen, nur die Straßenseite wechseln brauchen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen oder ihn wieder zu verlassen?“, fragt Vorsitzender Dr. Ulrich Klinkert. Grundsätzlich stehe der Heimatverein dem Vorhaben aber positiv gegenüber. Er warnt jedoch vor möglicherweise falschen Entwicklungen in der Folge.

