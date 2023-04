Wechsel an der Spitze - neuer Vorsitzender beim BSK Neugablonz

Georg Steiner legt sein Amt nach zwei Jahren als Vorsitzender des BSK Olympia Neugablonz nieder. Ihm folgt Rainer Arndt - der will sich auch um einen neuen Platz kümmern.

26.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Führungswechsel beim BSK Olympia Neugablonz: Rainer Arndt ist neuer Erster Vorsitzender bei den Schmuckstädtern. Georg Steiner, der zwei Jahre lang das Amt innehatte, trat nicht mehr an und will sich künftig beim BSK mehr im Förderverein engagieren.

Georg Steiner war zwei Jahre Vorsitzender

Vor zwei Jahren übernahm Steiner die Position des BSK-Chefs. Er trat damit in die Fußstapfen von Peter Seidel, der den Verein über sehr viele Jahre geführt hatte. In seinem Rechenschaftsbericht machte Steiner deutlich, dass er von Anfang an gesagt habe, „dass ich diese Position eine Zeit lang ausüben möchte. Nun ist der Zeitpunkt gekommen – für mich mit einem lachenden und einem weinenden Auge.“ Dabei verweist der 57-Jährige auf seine beruflichen Veränderungen. Hinzu kommen auch gesundheitliche Aspekte, die es ihm nicht mehr ermöglichen, dieses „tolle, aber auch anstrengende Amt“ ausführen zu können. In seiner kurzen Amtszeit stieg die erste Mannschaft aus der Bezirksliga in die Kreisliga ab.

Mehr Förderung der Jugend angestossen

Das Vorstandsteam habe sich aber mit der Förderung der Jugend für die Zukunft eine große Aufgabe auf die Fahnen geschrieben. „Der Anfang ist gemacht“, blickt Steiner dabei auf das große Nachwuchsturnier in der Halle zurück, das im Februar ausgetragen wurde. Im Sommer folgen zwei weitere Turniere, sogar mit internationaler Beteiligung. Weil der Verein dank seiner Mitglieder wächst, hat der BSK Kontakt zur Stadt Kaufbeuren aufgenommen: „Wir brauchen einen weiteren Platz. Die Chancen für eine gemeinsame Umsetzung stehen so gut wie nie.“

Steiner bleibt Stadionsprecher und im Förderverein

Steiner will dem Verein erhalten bleiben: bei Heimspielen der Ersten weiterhin als Stadionsprecher und künftig auch eine tragende Rolle im Förderverein. Er appellierte er an die Mitglieder: „Bleibt unserem BSK treu wie bisher.“ Beim Thema Finanzen steht der BSK gut da. Schatzmeister Thomas Glüder präsentierte den Mitgliedern ausführliche Zahlen und brachte zum Ausdruck, dass Ehrenpräsident Peter Seidel in seiner Zeit als Vereinschef dafür die Grundlage geschaffen habe. „Wir machen in deinem Sinne weiter“, sagte Glüder in Richtung Seidel. Der Verein habe im vergangenen Jahr 5.000 Euro mehr ausgegeben. Das im Jahr 2022 verstorbene Mitglied Gerd Endler hinterließ dem BSK in seinem Vermächtnis 10.000 Euro explizit für die Jugendarbeit.

Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl drückt die Daumen

Als Mitglied des BSK sprach auch Landtagsabgeordneter und Stadtrat Bernhard Pohl. Er dankte dem Vorstand für die Arbeit und dass der Verein finanziell positiv dasteht. Pohl appellierte: „Macht bitte weiter so!“ Der Politiker drücke der Ersten für den Aufstieg nächstes Jahr die Daumen. „Der BSK gehört einfach in die Bezirksliga.“ Pascal Lechler, Sportbeauftragter der Stadt Kaufbeuren, war kurzfristig verhindert und ließ sich entschuldigen. Bei der Wahl wurden die übrigen Vorstandsmitglieder neben Arndt in ihren Ämtern bestätigt: Zweiter Vorsitzender Stefan Günter, Schatzmeister Thomas Glüder, Schriftführer Raimund Hiemer und Sportvorstand Antonio Mezzoprete. Arndt hatte nach seiner Vorstellung 100 Prozent der Stimmen für sich verbucht. „Ich werde den eingeschlagenen Weg, die Jugend nach oben zu bringen, natürlich mitgehen. Nachdem ich aus dem Baugewerbe komme, ist es mein Bestreben, mich um das Clubheim und die Plätze zu kümmern“, kündigte Arndt an.