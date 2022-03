Ostallgäuerin flüchtet mit ihrem Sohn nach Dänemark - dort greift sie die Polizei auf

Obwohl der Vater das Sorgerecht inne hat, reist eine Frau mit ihrem Sohn ins Ausland. Dafür muss sie sich vor dem Kaufbeurer Amtsgericht verantworten.

29.03.2022 | Stand: 13:38 Uhr

Für eine 52-jährige Ostallgäuerin hatte eine Autofahrt nach Dänemark ein Nachspiel vor dem Kaufbeurer Amtsgericht.

Die Frau war im Dezember 2021 mit ihrem damals zehnjährigen Sohn zuerst nach Kassel und dann weiter gen Norden gefahren, ohne den Vater des Kindes in ihre Pläne einzuweihen, obwohl dieser das alleinige Sorgerecht besitzt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Entziehung Minderjähriger.

Polizei greift Mutter und Sohn an der Grenze auf

Etwa 1000 Kilometer brachten Mutter und Sohn hinter sich, bis sie an der deutsch-dänischen Grenze von der Polizei angetroffen wurden. Bei einem Zwischenstopp in Kassel erfuhr die Ostallgäuerin, dass ihrem Ex-Ehemann das alleinige Sorgerecht per Eilantrag zugesprochen worden war. Dennoch setze sie die Fahrt mit ihrem Zögling fort. „Wir haben schwere Jahre hinter uns und wollten einfach aus der Situation raus“, schilderte sie ihre Beweggründe. Der Plan sei gewesen, bei einer Gastfamilien unterzukommen und diese im Haushalt und bei der Arbeit auf einem Bauernhof zu unterstützen. „Wohnen gegen Hand“ – so das Konzept. Bis nach den Winterferien, die heuer am 5. Januar endeten, wollte die Angeklagte mit ihrem Sohn im Ausland bleiben.

Vater des Sohnes schockiert über die Tat der Mutter

Von einem „extremen Schock“ sprach der 59-jährige Vater, als er von den Eltern der Angeklagten erfuhr, dass seine Ex-Frau zusammen mit dem gemeinsamen Sohn unterwegs ins Ausland sei. Der kaufmännische Angestellte wollte am 14. Dezember vergangenen Jahres, nachdem ihm das alleinige Sorgerecht zugesprochen worden war, sein Kind von dessen Mutter abholen.

Bei einem Telefonat log ihn diese an, sie sei aktuell im Ostallgäu, obwohl die Angeklagte zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg nach Dänemark war. Daraufhin wandte sich der Landsberger umgehend an die Polizei, die Mutter und Sohn zur Fahndung ausschrieb. An der Grenze wurden die beiden aufgegriffen und der 59-jährige Vater holte konnte seinen Sohn aus Norddeutschland abholen.

Gericht in Kaufbeuren verurteilt die Ostallgäuerin zu Geldstrafe

Nach der Beweisaufnahme sah die Staatsanwaltschaft den Tatvorwurf als erwiesen und forderte eine Geldstrafe in Höhe von 800 Euro (40 Tagessätze zu je 20 Euro). Dieser Forderung schloss sich das Kaufbeurer Amtsgericht an. Die Angeklagte habe sich „bewusst über den Willen des Vaters hinweggesetzt“ und zudem „mit List gehandelt“, da sie ihren Ex-Mann belog, als er sie nach dem Aufenthaltsort fragte. Sowohl Angeklagte als auch Staatsanwaltschaft akzeptierten das Urteil.

