Weihnachtsdeko im Vorgarten zerstört

Frau aus Dösingen entsetzt über Zerstörungswut in ihrem Vorgarten an einer Kreisstraße im Ostallgäu.

12.12.2021 | Stand: 12:00 Uhr

„Da dekoriert man in liebevoller Handarbeit weihnachtliche Wichtelmänner auf massiven Holzstämmen, die für eine adventliche Stimmung sorgen sollen, und dann werden sie zerstört und gestohlen.“ Mit diesen Worten macht Evelyn Scheuermann aus Dösingen im Ostallgäu ihrem Ärger Luft.

Diese hübschen Wichtel wurden gestohlen. Bild: Evelyn Scheuermann

Ihre Wichtelmänner waren ihrer Erfahrung nach ein Hingucker für jeden vorbeikommenden Passanten. Wer sie in der Nacht an der stark befahrenen und hell beleuchteten Kreisstraße gestohlen hat, weiß Scheuermann nicht. „Ich bin zutiefst empört. Am liebsten würde ich gar keine Dekoration mehr anbringen wollen – aber so verarmt unsere Welt nur noch mehr“, schrieb Evelyn Scheuermann an unsere Redaktion. „Wollen wir in so einer Welt leben?“, fragt die Frau.