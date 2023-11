Reigen der Weihnachtsmärkte in Kaufbeuren startet - das ist geboten

Die Lichterketten in den Gassen der Kaufbeurer Altstadt erstrahlen demnächst wieder. In der Stadt startet das Weihnachtsprogramm. Mit dabei: das Engele.

22.11.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Ein paar Tage sind es noch bis zum 1. Advent, der heuer relativ spät erst am 3. Dezember ist, doch die Innenstadt erstrahlt mehr und mehr in weihnachtlichem Glanz. Der Bauhof stellt derzeit die Christbäume auf, befestigt die Sterne und Lichterketten in der Altstadt. Die Vorbereitungen für das Programm „Kaufbeuren – die Weihnachtsstadt im Allgäu“ sind in der Endphase. "Die große Weihnachtsmarkt-Familie hat wieder prima zusammengeholfen“, sagt Koordinatorin Lena Schweitzer vom Tourismus und Stadtmarketing zum Werk der vielen Beteiligten, die nach einem Jahr Pause wieder ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt haben. Hier ein Auszug:

