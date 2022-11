Der kleinere Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren: So schön wird der Weihnachtsmarkt in Hirschzell

Der Weihnachtsmarkt in Hirschzell stimmt bereits am Wochenende 19. und 20. November auf die Adventszeit ein. Alle Infos dazu finden Sie hier.

10.11.2022 | Stand: 13:12 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Hirschzell musste 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Vergangenes Jahr verkauften die Hirschzeller lediglich selbst gemachte Adventskränze auf dem Gelände der früheren "Sonne". 2022 soll der Weihnachtsmarkt aber wieder stattfinden. In diesem Artikel beantworten wir folgende Fragen rund um den Weihnachtsmarkt in Hirschzell:

Wann ist der Weihnachtsmarkt in Hirschzell?

Welches Programm gibt es beim Weihnachtsmarkt in Hirschzell?

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt nach Hirschzell?

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt Hirschzell auf einen Blick

Name : Weihnachtsmarkt in Hirschzell

: Weihnachtsmarkt in Hirschzell Ort : 87600 Kaufbeuren-Hirschzell, Schneiderstadel Bärenseestraße/Ecke Auweg

: 87600 Kaufbeuren-Hirschzell, Schneiderstadel Bärenseestraße/Ecke Auweg Termin : 19.11. bis 20.11.2022

: 19.11. bis 20.11.2022 Umfang: Marktstände, Kerzenwerkstatt, Auftritte von Kindergartenkinder, Jugendkapelle und Alphornbläser

Öffnungszeiten: Wann findet der Weihnachtsmarkt in Hirschzell statt?

Der Weihnachtsmarkt in Hirschzell im Schneiderstadel an der Ecke Auweg und Bärenseestraße läuft von Samstag, 19. November, bis Sonntag, 20. November 2022. Die Öffnungszeiten:

Samstag, 19. November: von 14 bis 20 Uhr

Sonntag, 20. November: von 13 bis 18 Uhr

Programm: Was wird beim Weihnachtsmarkt in Hirschzell geboten?

Auf dem Weihnachtsmarkt in Hirschzell gibt es unter anderem weihnachtliche Dekoration und kulinarische Angebote. Das Programm:

Samstag, 19. Dezember 2022:

14 Uhr: Beginn

14.30 Uhr: Singen der Kindergartenkinder

15.30 Uhr: Kerzenwerkstatt mit Uwe

16 Uhr: Jugendkapelle Hirschzell

17 Uhr: Kaltentaler Alphornbläser

17.30 Uhr: Kerzenwerkstatt mit Uwe

Auch die Alphornbläser stimmen beim Weihnachtsmarkt in Hirschzell auf die Adventszeit ein. Bild: Mathias Wild (Archivbild)

Sonntag, 20. Dezember 2022:

13 Uhr: Beginn

15.30 Uhr: Kerzenwerkstatt mit Uwe

16 Uhr: Jugendkapelle Hirschzell

17.30 Uhr: Kerzenwerkstatt mit Uwe

Täglich:

Verlosung am Adventskalender

14 bis 17 Uhr: Ponyreiten

Wo kann ich in Hirschzell parken?

Hirschzell liegt im Süden Kaufbeurens. Autofahrer können ihre Wagen an allen öffentlichen Parkplätzen abstellen - nahe der Bärenseestraße und am Auweg.

Anreise: Wie kommt man zum Weihnachtsmarkt nach Hirschzell?

Wer nicht mit dem Auto zum Weihnachtsmarkt kommt, kann auch mit dem Zug zum Bahnhof Kaufbeuren fahren (Fahrplanauskunft der Bahn hier). Von dort aus geht es weiter mit dem Bus nach Hirschzell. Eine Haltestelle gibt es direkt an der Bärenseestraße in Hirschzell (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu hier).

Wo kann ich in Kaufbeuren übernachten?

Weihnachtsmarkt-Besucher können in Kaufbeuren oder Hirschzell sowie in den anderen Stadtteilen Neugablonz, Oberbeuren und Kemnat übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing unter Telefon +498341/437-190 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Weihnachtsmarkt in Hirschzell?

Veranstalter des Weihnachtsmarkts in Hirschzell ist der Verein Hirschzell-gemeinsam-aktiv. Er wurde am 6. Juni 2011 gegründet, nachdem mehrere Hirschzeller den Markt zuvor fünf Jahre lang organisiert hatten. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, mit dem Erlös auch aus anderen Veranstaltungen gemeinützige Organisationen in Kaufbeuren zu unterstützen.

Wann die anderen Weihnachtsmärkte im Allgäu sind, erfahren Sie hier in unserer Ubersicht.