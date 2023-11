Das ist beim Kaufbeurer Weihnachtsmarkt 2023 geboten

Lichterglanz in der Altstadt, ein Besuch vom Nikolaus und kleine Geschenke vom Engele: Alle Infos zum Weihnachtsmarkt 2023 in Kaufbeuren.

30.11.2023 | Stand: 10:09 Uhr

Weihnachtszauber in Kaufbeuren: Auch 2023 dürfen sich Besucherinnen und Besucher des Kaufbeurer Weihnachtsmarktes über zahlreiche Leckereien und Attraktionen für Kinder freuen. Und das inmitten der Altstadt.

Hier beantworten wir folgende Fragen rund um den Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren 2023:

Wann ist der Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren?

Welches Programm gibt es beim Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren?

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt nach Kaufbeuren?

Steckbrief: Der Kaufbeurer Weihnachtsmarkt auf einen Blick

Name: Weihnachtsmarkt Kaufbeuren Altstadt

Ort: 87600 Kaufbeuren, Kirchplatz (vor der St. Martin-Kirche)

Termin: 1. Dezember bis 22. Dezember 2023

Umfang: Zahlreiche Marktstände, ein Kinderkarussell, der größte Adventskranz mit echten Kerzen, regelmäßige Konzerte, Aktion "Postamt Christkind" und Nikolausbesuch

Weihnachtsmarkt Kaufbeuren Öffnungszeiten: Wann findet der Weihnachtsmarkt in der Altstadt statt?

Der Weihnachtsmarkt an der Kirche St. Martin läuft von Freitag, 1.12.2023, bis Freitag, 22.12.2023. Die Öffnungszeiten sind:

Montag bis Freitag 15 bis 20 Uhr

Samstag 13 bis 21 Uhr

Sonntag 13 bis 20 Uhr

Programm: Was wird beim Weihnachtsmarkt in der Kaufbeurer Altstadt geboten?

In den urigen Holzhütten auf dem Kirchplatz können Besucherinnen und Besucher zum Fest der Liebe allerlei Deko, Kunsthandwerk und natürlich süße und herzhafte Leckereien kaufen. Daneben gibt es ein umfangreiches Programm - einige Highlights.

Freitag, 1. Dezember: die Eröffnung

Ab 16 Uhr: feierliche Eröffnung mit der Stadtkapelle Kaufbeuren

Danach: Sängerin Julia Haug präsentiert Revue bekannter Weihnachtssongs

Am 6. Dezember beuscht der Nikolaus den Weihanchtsmarkt in der Altstadt von Kaufbeuren. Eine Schar Engel kündigt zuvor seine Akunft an. Bild: Mathias Wild (Archivbild)

Sonntag, 3. Dezember: Engele besucht den Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren

Ab 17.30 Uhr: Engele auf dem Weihnachtsmarkt, Geschenke für Kinder und eine Gute-Nacht-Geschichte

Mittwoch, 6. Dezember: Nikolaus besucht den Weihnachtsmarkt

Gegen 17 Uhr: Besuch des Nikolauses auf dem Weihnachtsmarkt

Altstadt-Weihnachtsmarkt 2023 in Kaufbeuren: Welche Besonderheiten gibt es?

Der größte Adventskranz mit echten Kerzen: Jedes Jahr stellt das THW am Neptunbrunnen in der Kaiser-Max-Straße in Kaufbeuren den - nach eigener Aussage - größten Adventskranz mit echten Kerzen auf - nur wenige Meter vom Weihnachtsmarkt entfernt.

Lichterglanz in Kaufbeuren zur Adventszeit: Der Weihnachtsmarkt in der Altstadt. Bild: Mathias Wild (Archiv)

Adventskalender des Stadtjugendrings: Eine liebgewonnene Tradition wird auch am Weihnachtsmarkt 2023 fortgeführt. Beim großen Adventskalender des Stadtjugendring Ostallgäu und der Lebenshilfe Kaufbeuren-Ostallgäu werden Lose verkauft - die Einnahmen kommen hilfsbedürftigen Menschen zugute.

Wer ein Los kauft, darf selbst entscheiden, welches Türchen des übergroßen Adventskalenders er öffnet, um zu sehen, ob sich dahinter ein Gewinn verbirgt.

Anreise mit dem Auto: Wo kann ich in der Altstadt Kaufbeuren parken?

Die Parkmöglichkeiten innerhalb der Kaufbeurer Altstadt sind begrenzt. Allerdings gibt es in fußläufiger Entfernung mehrere Parkmöglichkeiten:

Eine genaue Schilderung der Parkmöglichkeiten bietet die Stadt auch auf ihrer Homepage.

Anreise mit Bus und Zug: Wie kommt man zum Weihnachtsmarkt nach Kaufbeuren?

Wer nicht mit dem Auto zum Weihnachtsmarkt kommt, kann auch mit dem Zug zum Bahnhof Kaufbeuren fahren (Fahrplanauskunft der Bahn hier). Von dort aus läuft man rund eine Viertelstunde zu Fuß.

Auch mit dem Bus ist der Weihnachtsmarkt Kaufbeuren aus dem Umland leicht zu erreichen. Der Plärrer - die zentrale Haltestelle in Kaufbeuren - liegt wenige Gehminuten vom Kirchplatz entfernt. Fahrplanauskunft der Mona Allgäu gibt es hier.

Briefe ans Christkind: Kinder dürfen ihre geheimsten Weihnachtswünsche in einem Brief an das Christkind schicken. Dafür steht auf dem Weihnachtsmarkt in der Kaufbeurer Altstadt ein ganz besonderer Briefkasten bereit. Kinder können einen Wunschzettel, Brief oder auch ein gemaltes Bild an das Christkind in einen Umschlag packen und in den Briefkasten werfen. Wichtig ist ein gut lesbarer Absender, denn das Christkind antwortet auch!

Hier finden sie eine Übersicht über die Weihnachtsmärkte im Allgäu 2023

Wann die anderen Weihnachtsmärkte im Allgäu öffnen, erfahren Sie hier in unserer Übersicht.