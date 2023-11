So schön wird der Mittelalter-Weihnachtsmarkt am Fünfknopfturm in Kaufbeuren

In Kaufbeuren findet neben dem Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz erneut der Mittelalsterweihnachtsmarkt am Fünfknopfturm statt. Was dazu bereits bekannt ist.

07.11.2023 | Stand: 07:38 Uhr

Neben dem klassischen Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz findet in Kaufbeuren jedes Jahr noch ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt statt. Am Fünfknopfturm erwarten Besucherinnen und Besucher Marktstände und Programm im mittelalterlichen Flair. In dieser Übersicht erfahren Sie alles rund um den besonderen Markt in Kaufbeuren, dessen Erlös einem guten Zweck zugute kommt.

Steckbrief: Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren auf einen Blick

Name : Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt am Fünfknopfturm

: Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt am Fünfknopfturm Ort : An der Stadtmauer, Fünfknopfturm, 87600 Kaufbeuren

: An der Stadtmauer, Fünfknopfturm, 87600 Kaufbeuren Termin : Am zweiten Adventswochenende vom 8. bis 10. Dezember

: Am zweiten Adventswochenende vom 8. bis 10. Dezember Umfang: Marktstände und Programm im mittelalterlichen Flair

Wann findet der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren statt?

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt am Fünfknopfturm in Kaufbeuren findet 2023 am zweiten Adventswochenende statt. An diesen Tagen hat der Markt zu folgenden Uhrzeiten geöffnet:

Freitag, 8. Dezember: 17 bis 22 Uhr

Samstag, 9. Dezember: 15 bis 22 Uhr

Sonntag, 10. Dezember: 12 bis 18 Uhr

Nein, das ist nicht die Kelly Family, sondern die Musiker auf dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt am Fünfknopfturm in Kaufbeuren. Bild: Mathias Wild

Wo findet der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren statt?

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren findet traditionell rund um den Afraberg am Fünfknopfturm statt.

Programm: Was sind die Angebote beim Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren?

Der Weihnachtsmarkt am Fünfknopfturm steht ganz im Zeichen des Mittelalters. Neben den Marktständen gibt es unter anderem ein Ritterlager, mittelalterliche Musik und Kunsthandwerk zu bestaunen. Für Kinder werden besondere Spiele angeboten, außerdem treten Gaukler und Trommler auf. Der Erlös des Weihnachtsmarktes geht traditionell an einen guten Zweck in Kaufbeuren.

Wo kann ich in Kaufbeuren parken?

Wer mit dem Auto zum mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren kommen möchte, findet mehrere fußläufig erreichbare Parkplätze in der Umgebung:

Eine genaue Schilderung der Parkmöglichkeiten bietet die Stadt auch auf ihrer Homepage.

